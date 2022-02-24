Россия из "Смерчей" обстреляла в пригороде Харькова жилой дом (видео) [ Редактировать ]
Российские войска обстреляли пригород Харькова из реактивной системы залпового огня "Смерч".
Об этом в Telegram-канале сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
"По пригороду Харькова был нанесен удар неуправляемыми ракетами "Смерч". Информация о погибших и раненых уточняется", - написал он.
Геращенко опубликовал видео с обстрелянным пятиэтажным жилым домом.
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