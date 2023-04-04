Румунія виділила України понад 800 тисяч доларів: куди підуть гроші [ Редагувати ]
Уряд Румунії ухвалив рішення виділити на поліпшення оборонного потенціалу України 800 тисяч доларів.
Про це заявив глава МЗС Румунії Богдан Ауреску, повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Румунії.
"Румунія зобов'язується, і я оголошу про це завтра і сьогодні, що ми зробимо подальший внесок у програми зміцнення оборонного потенціалу Альянсу, виділивши понад 800 тисяч доларів для України і 750 тисяч доларів для Молдови, щоб поліпшити їхній оборонний потенціал", - заявив він.
по темі
У Румунії біженці з України почали скаржитись, що їх просять шукати собі нове житло
Німеччина та Румунія співрацюватимуть у підтримці України під час її війни проти росії. Обіцяють здійснити багато конкретних кроків у цьому напрямку.
Вже з 1 квітня на українців чекає цілий ряд змін
Станом на четвер, 30 березня, роздрібні ціни на дизельне пальне та автогаз знизилися у порівняні з попереднім торговим днем
Статус резидента визначається за критеріями, які застосовуються каскадно