Ринок чорного зерна в Україні суттєво зменшився - Соломчук [ Редагувати ]
Ринок чорного зерна в останні місяці точно зменшився. Дуже активно він працював минулого сезону, і багато, нажаль, валютної виручки не було повернуто. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив член Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.
"Ринок чорного зерна в останні місяці точно зменшився. Дуже він активно працював минулого сезону, і багато, нажаль, валютної виручки не було повернуто. Це не моєна допускати. З однієї сторони нам ж потрібно підтримувати аграріїв, особливо на окупованих територіях, а якісь там ділки, домовляючи та вигадуючи якісь схеми просто мільярд грошей виводять закордон з території України", - зазначив Соломчук.
Він додав: "Не оподатковувалось багато зерна саме з прифронтових територій, особливо з Херсонщини, частини Миколаївщини, тому що там комбаїни, трактори і т.д. надавались від фондів благодійної допомоги, ставилось все на позабалансовий рахунок. Потім, на жаль, податкові інспектори не завжди йшли на сторону фермерів і розглядали це так, що у них не може бути офіційного зерна. Фермери змушені були реалізовувати його за готівку, працюючи в мінус. На сьогоднішній день, я вважаю, це буде реалізовуватись офіційно і фермери отримають на декілька тисяч більше з тонни і держава буде отримувати відповідні платежі до бюджету, щоб фінансувати ЗСУ та збільшувати підтримку грантову наших аграріїв".
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