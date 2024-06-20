Ринок чорного зерна в останні місяці точно зменшився. Дуже активно він працював минулого сезону, і багато, нажаль, валютної виручки не було повернуто. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив член Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.

"Ринок чорного зерна в останні місяці точно зменшився. Дуже він активно працював минулого сезону, і багато, нажаль, валютної виручки не було повернуто. Це не моєна допускати. З однієї сторони нам ж потрібно підтримувати аграріїв, особливо на окупованих територіях, а якісь там ділки, домовляючи та вигадуючи якісь схеми просто мільярд грошей виводять закордон з території України", - зазначив Соломчук.

Він додав: "Не оподатковувалось багато зерна саме з прифронтових територій, особливо з Херсонщини, частини Миколаївщини, тому що там комбаїни, трактори і т.д. надавались від фондів благодійної допомоги, ставилось все на позабалансовий рахунок. Потім, на жаль, податкові інспектори не завжди йшли на сторону фермерів і розглядали це так, що у них не може бути офіційного зерна. Фермери змушені були реалізовувати його за готівку, працюючи в мінус. На сьогоднішній день, я вважаю, це буде реалізовуватись офіційно і фермери отримають на декілька тисяч більше з тонни і держава буде отримувати відповідні платежі до бюджету, щоб фінансувати ЗСУ та збільшувати підтримку грантову наших аграріїв".