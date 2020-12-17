Поляків відправлять на карантин після Різдва [ Редактировать ]
Польща йде на тритижневий карантин. Обмеження на всій території країни почнуть діяти з 28 грудня, щоб запобігти сплеску коронавірусу.
Напередодні Нового року закриють торговельні центри, готелі та гірськолижні траси, працюватимуть лише продуктові крамниці та аптеки. А в саму новорічну ніч обмежать і пересування громадян - з 19 години 31 грудня до 6.00 ранку першого січня.
Адам Недзельський, міністр охорони здоров'я Польщі:
Йдемо на такий крок задля обмеження мобільності і, насамперед, скупчень людей, які часто бувають у новорічну ніч. На жаль, такі розваги сприяють поширенню коронавірусу.
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