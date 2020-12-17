Польща йде на тритижневий карантин. Обмеження на всій території країни почнуть діяти з 28 грудня, щоб запобігти сплеску коронавірусу.

Напередодні Нового року закриють торговельні центри, готелі та гірськолижні траси, працюватимуть лише продуктові крамниці та аптеки. А в саму новорічну ніч обмежать і пересування громадян - з 19 години 31 грудня до 6.00 ранку першого січня.

Адам Недзельський, міністр охорони здоров'я Польщі: