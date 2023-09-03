У Франції забороняють одноразові електронні сигарети [ Редагувати ]
Уряд Франції планує заборонити одноразові електронні сигарети. Про це заявила прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн в ефірі телеканалу RTL.
За її словами, одноразові електронні сигарети формують у молодих людей звичку курити, навіть якщо не містять нікотину.
Ми плануємо представити новий план боротьби з залежністю від тютюну, в рамках якого буде запроваджено заборону на одноразові електронні сигарети, які відомі під назвою puffе.
Елізабет Борн пояснила, що навіть безнікотинові електронні сигарети формують у молодих людей звичку курити. За її словами, потім вони переходять на куріння тютюну.
Це необхідно зупинити.
Одноразові електронні сигарети під час виробництва заповнюються рідиною, що містить від 0 до 20 мг/мл нікотину. Цього обсягу вистачає на кілька сотень затяжок.
У травні про заборону одноразових електронних цигарок заявив колишній міністр охорони здоров'я Франції Франсуа Брон. Він зазначав, що вони шкодять навколишньому середовищу, оскільки літій у їхній батарейці не можна переробити.
Нагадаємо, Євросоюз може запровадити податок на вейпінг у рамках зміни оподаткування тютюнової промисловості. Також передбачається подвоїти акцизи в державах-членах ЄС з низькими податками на цигарки.
Наприкінці 2022 року в ЄС заборонили ароматизовані тютюнові вироби з підігрівом. У США регулятор вирішив заборонити популярні продукти для вейпінгу, такі як Juul.
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