Президент Володимир Зеленський пообіцяв покарати всіх винуватців воєнних злочинів рф на території Київської області.

"Ми не будемо робити жодних пауз, щоб знайти всіх злочинців. І це в принципі, я вважаю, на користь цивілізації, бо якщо ми не знайдемо вихід цивілізований, то ви знаєте наших людей – вони знайдуть нецивілізований вихід", – заявив Зеленський.