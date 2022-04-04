Ми не робитимемо пауз для пошуку злочинців: Зеленський про різанину в Бучі [ Редагувати ]
Джерело: Офис президента Украины
Президент Володимир Зеленський пообіцяв покарати всіх винуватців воєнних злочинів рф на території Київської області.
"Ми не будемо робити жодних пауз, щоб знайти всіх злочинців. І це в принципі, я вважаю, на користь цивілізації, бо якщо ми не знайдемо вихід цивілізований, то ви знаєте наших людей – вони знайдуть нецивілізований вихід", – заявив Зеленський.
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