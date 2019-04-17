17 апреля - 107-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 258 дней.

Всемирный день гемофилии

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Общая цель проводимых мероприятий состоит в том, чтобы привлечь внимание общества к проблемам гемофилии и сделать все возможное для улучшения качества медицинской помощи, которая оказывается больным этим неизлечимым генетическим заболеванием.

Сама дата, 17 апреля, приурочена ко дню рождения основателя WFH Фрэнка Шнайбеля и отмечается с 1989 года во многих странах мира. А гемофилия - несвертываемость крови - одно из тяжелейших генетических заболеваний, вызванное врожденным отсутствием в крови факторов свертывания VIII и IX.

День пожарной охраны Украины

17 апреля на Украине отмечается профессиональный праздник - День пожарной охраны. Поэтому 17 апреля отмечают заслуги сотрудников пожарной охраны, отличившихся при ликвидации пожаров, последствий стихийных бедствий или техногенных катастроф, где без их профессиональной помощи подчас просто не обойтись. Поздравления принимают как сотрудники пожарных частей, так и вспомогательный персонал, ветераны пожарной службы, преподаватели профильных учебных заведений.

Особо отличившимся вручают грамоты, премии, государственные награды, памятные подарки и знаки.

Именины в этот день: Яков, Иван, Георгий.

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