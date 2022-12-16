Ворог обстріляв п'ять громад Сумщини - ОВА [ Редагувати ]
У п'ятницю, 16 грудня, окупанти випустили прикордонними територіями Сумської області 79 мін, снарядів та інших вибухових предметів. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
Під ворожим вогнем знаходилися Білопільська, Есманська, Миколаївська, Середино-Будська та Хотінська громади
- Середино-Будську громаду, за даними глави ОВА, загарбники обстріляли за день чотири рази: на прикордонні розірвалися 16 мін, також зафіксовано 20 влучень із гранатометів.
- Миколаївською громадою ворог бив з артилерії - сталося чотири влучення.
- По Хотінській громаді росіяни відкривали мінометний вогонь, випустивши 31 міну, також скинули з безпілотника дві вибухівки.
- На прикордонні Білопільської громади, за інформацією Живицького, розірвалися три ворожі міни.
- По Есманській громаді російські війська били з мінометів - зафіксовано три влучення.
За даними глави обладміністрації, жертв внаслідок ворожих обстрілів немає.
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