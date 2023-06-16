Під час війни, яку розв'язала росія, питання боротьби з корупцією в Україні не стало на паузу. Після 24 лютого ми бачили навіть більше антикорупційних справ щодо депутатів, суддів та колишніх міністрів, ніж до повномасштабного вторгнення росії.

Сьогодні увага суспільства прикута до АРМА – орган, який має продавати арештоване майно та активи з вигодою для державного бюджету. Понад 6 місяців Україна чекала обрання нового голови Агентства з розшуку та менеджменту активів і, здається, вийшла на фінішну пряму. Очолити АРМА, за всіма показниками може Олена Дума.

Олена Дума має великий досвід роботи на різних посадах державної служби. У своєму інтерв’ю Дума поділилася своїми роздумами щодо конкурсу, що зробить першим на посаді голови АРМА та як підвищіть ефективність роботи агентства.

Олено, у вас був дуже потужний виступ під час проведення співбесіди на посаду голови Агентства з розшуку та менеджменту активів. Ви розповіли про багато проблем, які зараз наявні у АРМА. На вашу думку, чому зазначені вами проблеми досі не вирішено та чи зможете ви їх вирішити?

Чому не вирішені проблеми я сказала під час співбесіди, на жаль, було обмаль часу, але я могла деталізувати. Але я вважаю, що діюче керівництво влаштовує, напевно, ситуації, коли наявні корупційні ризики, ручні конкурси, непроведення конкурсних процедур, щодо відбору реалізаторів, та управителів. Всі такі механізми говорять про те, що діюче ситуація, напевно, їх влаштовує. Я, як професіонал, юрист, викривач корупції, є учасником конкурсу з грудня місяця 2022 року, звичайно за 6 місяців у мене було достатньо часу для того, щоб повністю вивчити нормативно-правові аспекти діяльності АРМА. Друге: розбиратися у міжнародно-правових документах, конвенціях, які регулюють діяльності управління, як це відбувається у країнах ЄС, поділитися прикладами. Це все наштовхує на:

АРМА і діючі посадові особи не застосовують наявні механізми, які можна застосовувати.

вони відверто вводять в оману суспільство.

Якщо взяти нормативно-правовий блог на сайті, його повністю немає, його не існує. Там немає наказів, немає регуляторних актів, яким керується АРМА. Тобто, повністю іде нехтування законів про: центральні органи виконавчої влади, про доступ до публічної інформації.

Крім того, зовсім не опубліковуються оголошення, і далі всі тендерні процедури, як це вимагає закон. Мені здається, потрібно розуміти, що є певні корупційні ризики. Подивіться засідання Тимчасової слідчої комісії, там запитують посадову особу, представника органу, і він не може назвати точні цифри. Слухайте, так подивіться положення, яке затверджено Ннаказом 418. В назві - менеджмент. Посадова особа на будь-яке запитання журналіста повинна чітко говорити в цифрах.

Що не повинно бути і не допустимо бути в Україні, коли ми заявляємо міжнародним партнерам, що ми боремося з корупцією під час війни, і коли стоять тисячі залізничних вагонів, у мене запитання: Чому вони не використовуються під час війни? Чому яхта Медведчука закордоном більше року, і обійдеться Україні ще в більше ніж 15 млн доларів, тому що вона в порту в Хорватії. Треба застосовувати інші механізми, підіймати питання з іншими центральними органами виконавчої влади, можливо, створювати міжвідомчу робочу групу. Тому що питання про яхту, яка коштує більше ніж 8 мільярдів, це ж не мішок з картошкою. Це актив відомого колаборанта та олігарха, який потрапив під санкції, це потрібно робити швидко, показово і щоб були результати для України.

Зараз увага суспільства прикута до АРМА як органу, що керує величезною кількістю арештованих активів. Це - багатомільярдні активи як в Україні, так і за її межами. Міжнародна спільнота уважно слідкує за конкурсом на посаду голови АРМА. Поділіться вашими враженнями щодо конкурсу?

Члени конкурсної комісії задавали питання, бувало таке, що в одному запитані було 3 частини, і я могла зануритися в одне і не дати відповідь на інше, хоча я бачила що їм цікаво і вони попросили детальну мою презентацію. На жаль, не змогла розкрити всю повноту. Я була здивована, коли член конкурсної комісії для початку сказав, що не так важливо було побачити глибину, як важливо, що людина хоче зробити. Але я думаю, що, людина має показувати свою глибину, що вона в темі, що вона може зробити таку діяльність - ефективною. Це має бути потужний ефективний менеджмент.

Вже більше року не можуть обрати голову АРМА, і попри строки, встановлені Порядком проведення конкурсу, конкурс досі триває. Водночас обрання та призначення керівників інших ЦОВВ (Центральних органів виконавчої влади - ред.) відбувається значно швидше. Як вважається, які причини такого тривалого строку проведення конкурсу? Може уряд взагалі не бачить перспективи призначення голови АРМА?

Ні, я бачу інші причини. Конкурс був у 2022 році і ми бачили, що той конкурс не відбувся. Коли у конкурсі беруть участь одні й ті ж самі люди, хоч і законодавством не заборонено, але цього робити не потрібно. Мені здається, що це забирає час у робочої групи та у членів конкурсної комісії, на додаткове вивчення документів, запитання, переклади. Оголошений конкурс був в грудні 2022 року, він мав відбуватися по певним етапам, і, в принципі, всі етапи, згідно з закону дотримані.

Можу сказати, що після перевірок документів було оголошення про тестування, і хто туди допускається. Цей етап тестування був дуже складний, я його довго чекала і для мене було не зрозуміло, чому затягується все в часі.

На засіданні членами конкурсної комісії було озвучено, що вони підійшли до цього питання досить серйозно і ними розроблено спеціальний блок спеціального законодавства. Питання були висвітлені за 7 днів до конкурсу, відверто скажу, мене конкурсна комісія, чи хто їх розробляв, вони мене здивували. Питання були прописані досить професійно, питання було такого характеру, що можна було заплутатися в залежності від того, де стоїть кома, чи переставлені слова місцями. Тобто, попрацювали над питаннями не просто юристи, а, насправді, питання були дуже-дуже високої якості. Там було 202 запитання. Я їх всі сама опрацьовувала, і відверто скажу, залишалось 5 запитань, де я сама в собі сумнівалася. Це були досить експертні і правильні підходи, щоб подивитися наскільки людина під час тестування може правильно відповісти на питання.

Тобто можна сказати, що прогрес є?

Так, звісно. Якщо навіть і було затягування в часі, то це виправдано. Члени конкурсної комісії, насправді, постаралися, щоб оцінення було достойне. Чесно вам скажу, де б я не працювала, я завжди маю за мету, підвищувати професійний рівень працівників. Особливо держслужбовців. Державний службовець має бути захищений, він має отримувати якусь гарантію. У людини повинна бути мотивація працювати. Повертаючись до першого запитання, що я буду першою задачею ставити, щоб всі працівникі службовці підняли свій професійний рівень, та щоб державний службовець був захищений, не дивлячись на те, звільнився його керівник, чи ні.

Під час своєї співбесіди на посаду голови АРМА ви чітко дали зрозуміти, що ви не та людина, яка буде зраджувати своїм принципам та ідеям. Які будуть ваші дії, якщо уряд чи політичне керівництво країни не будуть згодні з вашими ідеями і у вас не буде можливості їх реалізувати?

Є Стаття 4. Закону України "Про державну службу", яка говорить про політичну неупередженість. Я її читаю, я нею пронизана. Я пройшла дуже важкий шлях, я виступала проти влади, я була у владі, організовували мітинги. А є Стаття

3. Там написано, хто є політичною особою. Там написано, президент України, голова Верховної Ради і т.д. Це означає, що у важких питання Кабмін має прийняти рішення, якому органу віддати актив в тимчасове управління. Як ви вважаєте, чи може АРМА не послухатися і не виконати рішення уряду? Звичайно - ні. Нормативно-правові акти уряду, які обов'язково мають виконуватися АРМА. Це вже відповідь, що обов'язкова співпраця, обов'язкова участь в комітетах, в робочих групах, законопроєктній роботі. Обов'язкове погодження позицій.

Я дивлюсь, у нас в. о голови АРМА виходить до журналістів і каже: У нас є реєстр, ми його навіть запустили. У нас він є на підставі 5 пунктів. Я, коли все це розібрала на молекули, то виявилося, що він не працює. Він суспільству говорить про те, що працює "Трембіта" (Трембіта дозволяє органам влади швидко обмінюватися даними, при чому вони зберігаються у тому самому місці, де їх створили - ред.) Я даю запити на Мінфін, Мінюст та на Мінцифри і отримую відповіді, що договору по "Трембіті" немає. Як таке керівник центрального органу виконавчої влади журналістам каже? Я подаю запит, як звичайна особа, і отримую відповідь: Нема, не працює. Прийнята постанова 606, що "Трембіта" має нову версію і вона не працює ніде, потрібно укласти договори. Як вважаєте, це позиція нормальна говорити таке? Те саме і по Законопроєкту 8311 (Удосконалення управління та продажу активіві - ред) і т.д. Я дивлюсь цей законопроєкт, і дивлюся пояснювальну записку і там написано: Направити на доопрацювання до другого читання.

Чи потрібна співпраця с Кабміном та іншими? Звичайно потрібна. Коли воно в унісон та в гармонії, коли людина відповідає за свої дії, коли вона в Кабміні сказала - зробила, коли вийшла до людей сказала - зробила. Звичайно буде стояти питання і про ліквідацію АРМА, а те що Верховна Рада прийняла закон і забрала частину повноважень стосовно санкційних механізмів, то це результат недолугої політики керівника.

У вас досить великий стаж роботи у сфері права та на керівних посадах, ви вважаєте голова АРМА – це пік вашої кар’єри, чи в майбутньому ви бачите себе серед вищого політичного керівництва країни?

Я така людина, що завжди розвивається. Я рухаюся, знаю, що спроможна, знаю, що на все вистачить сил. Переконана, що це чергова скупенька в моїй кар'єрі. Моє глобальне розуміння процесів, що відбувається, моє наповнення соціальних питань, економічних, екологічних, земельних, юридичних. Вони мені всі допомагають.

АРМА, я сподіваюсь, що це буде для мене класний досвід та гідний кейс, щоб показати на що Україна спроможна. Я б хотіла вивести її на міжнародний рівень, активізувати повністю роботи, особливо під час війни. Ініціювання міжвідомчих міжнародних угод, написання проєктів міжнародних угод. Особливо під час війни, коли розслідується більш як 86 тисяч злочинів, які вчинені на території України і де ми маємо купу злочинців. Ми живемо в тому світі, коли в нас йде війна, і Україна має вплив на весь світ, Україну всі бачать. Ми повинні показати всьому світу нові моделі, ми повинні показати, що всі активи, які здобуті злочинним шляхом, вони мають буті повернені. Я б про це мріяла, щоб ми могли себе показати, що ми сильні і не тільки переможемо війну, корупцію, але, ще і покажемо всьому світу, як потрібно працювати.