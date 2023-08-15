Для тих, хто вже звик до щорічного свята музики біля моря, "Чорноморські ігри" - це певний символ незламності, крок до майбутньої перемоги.

Музичний фестиваль "Чорноморські ігри", який зазвичай проводили у Скадовську, цього року відбувся у Києві. Понад півсотні учасників. Зіркові гості. Майстер-класи та розваги. Валерія Глущенко розповість більше про 19 фестиваль, який цього року проходить не на березі моря.

Доброго вечора! Скадовськ - це Україна.

"Чорноморські ігри" знову збирають сотні талановитих дітей та прихильників музики!

Понад півтисячі заявок з усіх областей. А також із 12 країн світу, де нині мешкають українські біженці. До пів фіналу пройшло - 53 учасники.

Десятирічна Вероніка родом із Харкова. Пісню для виступу, каже, обирала таку, щоб співати душею!

Вероніка Коган, учасниця фестивалю "Чорноморські ігри"

Вона про незламність та віру у майбутнє. Я хочу донести людям, що Україна - незламна, і все буде добре!

Денис Грищук не вперше на "Чорноморських іграх". Брав участь у конкурсі 2 роки тому. Відтоді має успіхи й на інших конкурсах - він пройшов у п'ятірку кращих під час відбору на дитячому Євробаченні. Для юного вокаліста пісня - вже давно не просто дитяче хобі.

Денис Грищук учасник фестивалю "Чорноморські ігри":

Їздити по конкурсах. Пробувати співати на сцені. Не боятись бути вільним.

І саме діти, які змалечку закохані у музику, мають найбільше шансів перемогти - кажуть члени журі фестивалю. Це професійні співаки та музиканти.

Тарас Тополя, соліст гурту "Антитіла":

Найперше - це артистизм, дитина має розуміти для кого виступає. Для чого і чому вона на сцені. Друге - технічні характеристики. А ще важливо органічність дитини в образі.

Музичний фестиваль багато років проводили у Скадовську. Нині лівий берег Херсонщини тимчасово окупований. Але організатори вирішили не зраджувати традиції - шоу все ж таки провели. Але не на Півдні України, а у самісінькому її серці - у Києві.

Владислав Берковський, виконавчий директор Українського культурного фонду:

"Чорноморські ігри" виграли гранди від українського культурного фонду у 2022 році. Але через зрозумілі нам причин, безпосередньо війни - проєкти не відбулися. Однак у 2023 році, коли ми дістали державне фінансування. Ми прийняли рішення, що ми продовжуємо фінансувати ті проєкти, які виграли й отримали найбільшу кількість балів у 2022 році.

"Чорноморські ігри" - це вже більше, ніж просто пісенний конкурс, кажуть організатори. У першу чергу це свято дитинства. Для учасників та гостей тут - майстер-класи, конкурси й багато-багато усмішок.

Анна Кравченко, гостя фестивалю "Чорноморські ігри":

Подобається. Особливо дітям. Майстер-класи дуже гарні. Сподобалось дуже.

Для тих, хто вже звик до щорічного свята музики біля моря, "Чорноморські ігри" - це певний символ незламності, крок до майбутньої перемоги. Адже навіть в умовах війни фестиваль відбувся.

Євгенія Гріщенко, гостя фестивалю "Чорноморські ігри":

Ми дуже сумуємо за цим фестивалем, ми дуже сумуємо за нашим морем. І дуже круто, що організатори вирішили перенести цей фестиваль до столиці. Це круто. Ми дуже щасливі.

Олександр Книга, співорганізатор фестивалю "Чорноморські ігри":

Локація, що нагадує Херсон, де колоски, які ми привезли з Херсону, де пісок херсонський. Люди сьогодні фотографуються на цій локації й кажуть, що вона пахне Херсоном.

Два фестивальні дні позаду. А справжні прихильники музики вже чекають на "Чорноморські ігри - 2024". І переконані: ювілейний - 20 фестиваль - має пройти у рідному Скадовську.