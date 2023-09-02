Волонтери кажуть: головна мета акції, аби такі починання підхопили і в інших регіонах країни.

Гостра нестача книжок в бібліотеках Одеси. Все через те, що після масового вилучення російськомовної літератури значно спорожніли тамтешні фонди. Аби заповнити цю прогалину - волонтери оголосили національний збір україномовних книжок для одеських читачів. Країна підтримала - і ось дивіться, що з цього вийшло.

До початку повномасштабної війни в дитячих бібліотеках Одеси майже половина всіх книжок була російською мовою. Зараз їх поступово вилучають, але процес доволі повільний, бо нових - недостатньо.

Юрій Горбатенко, в. о. директора КУ "Централізована міська бібліотечна система для дітей":

Одеса, ну, що говорити, була російськомовним містом, і фонди комплектувались, і насищався ринок російською літературою. Зараз ми працюємо над тим, щоб замінити фонди зі всіх можливих джерел. За раз, якщо ми вилучимо - буде мало літератури в бібліотеці, але поступово - це буде і це зробиться.

Подібна ситуація і у бібліотеках для дорослих. Книжок, написаних українською, не вистачає, хоча запит на них - безпрецедентний, розповідають книгарі.

Наталія Кликова, директорка КУ "Централізована бібліотечна система для дорослих":

Навіть люди похилого віку, які раніше читали російські книжки - зараз вони вже більше хочуть читати українські, а українських книжок у нас мало. Класика - то вона є, а сучасної української літератури мало.

Тож місцеві волонтери оголосили всеукраїнський збір книжок рідною мовою для одеських бібліотек. Збирали безпосередньо у місті, а також закликали інші регіони - надсилати поштою.

Владислав Михайленко, координатор проєкту:

Ну, по-перше, якщо книжка стосується історичного контексту, то була потреба у книжці, яка була видана після дев'яносто першого року зі зрозумілих причин. По-друге, був важливий месседж - щоб книжка була або нова, або близька до нової, щоб дітям, людям було приємно її тримати в руках.

І країна відгукнулася. Впродовж літа волонтери назбирали таким чином тисячу книжок - і передали їх у фонди.

Владислав Михайленко, координатор проєкту:

І треба сказати, що в Одесі книжки збиралися спочатку досить повільно у той час як, до прикладу, Львів, Київ надали дуже потужну підтримку і дуже багато надіслали літератури. Дуже нас підтримали українські видавництва та автори, які дуже багато літератури нам надіслали.

Тепер на полицях - і твори сучасних українських авторів, і світова література.

Лариса Денисенко, завідувачка відділу абонемента бібліотеки:

- Як читачі взагалі відреагували? - Дивіться, яка була реакція: полу-порожня бібліотека у нас тут була - ми ж російські книги винесли в сховище, а потім в один день приходять, а в нас уже заповнені ці полички - ну, диво, диво сталося - книги з'явились!

Волонтери кажуть: головна мета акції, аби такі починання підхопили і в інших регіонах країни. Адже нестача україномовного контенту спостерігається не лише в Одесі - а саме контент вливає на світогляд і дітей, і дорослих.

Катерина Нєжинська, ініціаторка проєкту: