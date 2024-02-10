Кілька разів на тиждень шкільний спортзал перетворюється на імпровізований скеледром.

Гурток юного альпініста відкрив у Шполі на Черкащині переселенець із Херсонщини Дмитро Сивак. Чоловік усе життя професійно займався туризмом й альпінізмом, а після переїзду вирішив поділитися цим захопленням з дітьми. Як облаштувалась родина переселенців, яка через війну втратила все, що мала?

Родинний ранок починається зі звичних ритуалів. Це додає впевненості.

Кава для подружжя Сиваків - окреме задоволення.

Олена та Дмитро Сивак, переселенці з Херсонщини:

Відправляємо Маю в школу, і потім сидимо вдвох, п'ємо каву, насолоджуємось тим моментом, що можемо собі посидіти.

На Херсонщині Дмитро організував великий скеледром та мотузковий парк, сім'я завжди захоплювалася туризмом та альпінізмом. У перший день повномасштабного вторгнення Сиваки виїхали до рідні на Львівщину. Забрали й домашніх тварин.

Мая Сивак, переселенка з Херсонщини:

Кішка Маруся, не хочу її підіймати, бо уляглась собі тихенько, вона тут лежить. У неї кличка Воля, і ми зараз за неї боремось - за волю.

Родина сподівалась, що це лише на кілька тижнів. Та після новин про затоплення Каховської ГЕС зрозуміли - тепер не мають дому.

Олена та Дмитро Сивак, родина переселенців з Херсонщини:

Бац, і ми розуміємо, що ми не повернемось, бо в нас нема куди вертатись. Те, що не розбомбили обстрілами, недозамінували, то затопило, і взагалі знищено, і це проблема.

Тоді родина і вирішила переїхати до Шполи на Черкащині. Тут облаштували те, на чому добре розумілись - мотузковий парк для дітей. А з осені Дмитро організував і гурток юного альпініста.

Олег Кошовий, в.о. голови міста Шпола:

Такі люди - це знахідка для нас, нам пощастило дуже, це позитив, що такі люди приїхали, оселились, ми надіємось, що завдяки їм трохи будем розвиватись.

Кілька разів на тиждень шкільний спортзал перетворюється на імпровізований скеледром.

Дмитро Сивак, переселенець з Херсонщини:

По-перше, фізична підготовка - раз, по-друге, робота в команді, мені це дуже важливо, по-третє, робота мотузкою, страховкою, щоб це було безпечно

Ці уроки - про активність, уважність, підтримку і подолання страхів.

Анастасія, школярка:

Мені подобається, як ми лазимо тут на дюкерах, вилазимо на гору, в нас крутий вчитель.

Дмитро планує готувати школярів і до участі у змаганнях та возити їх на екскурсії. Дитяче завзяття та радість стають найбільшим джерелом натхненням та позитиву, кажуть у родині Сиваків.

Олена та Дмитро Сивак, родина переселенців з Херсонщини: