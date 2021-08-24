"Оппозиционная платформа - за жизнь" поздравляет всех украинских граждан со знаменательным праздником - 30-летием Независимости нашего государства.

Мы горды тем, что являемся активной частью многонационального украинского народа, выбравшего путь суверенного социального и демократического развития. Мы верим, что наша общая мечта о построении успешной, современной, мирной, сильной и самостоятельной страны сбудется. Этому не помешают ни антинародные действия нынешней власти, ни провокации разномастных политических авантюристов, раскалывающих наше общество.

Сегодня нам всем приходится тяжело. У людей отбирают их право на достойную жизнь. Украинские семьи разоряют неподъемные цены и тарифы. Уничтожается медицина и образование. Власть по своему усмотрению отменяет выборы, без суда вводит санкции против украинских граждан, закрывает независимые СМИ, устраивает гонения на единственную каноническую православную церковь. Людей лишают права говорить, слушать и учиться на родном языке.

Страна попала в кабалу к зарубежным кредиторам. С молотка пущена украинская земля, распродаются национальные ресурсы и богатства. Разоряется отечественный бизнес и предприниматели. Государство разъедает коррупция и непрофессионализм, а стратегические предприятия разоряются иностранными агентами. А самое страшное — растоптана Конституция Украинского государства, и само оно попало в полную зависимость к заокеанским кураторам. Преступную политику действующей власти, построенную на уничтожении Конституции, диктатуре, насилии и беззаконии улицы необходимо жестко пресечь! Но сделать это нужно конституционным и правовым путем, опираясь на демократические выборы, широкий национальный диалог и программу возрождения страны. Наши оппоненты в качестве альтернативы продвигают диктатуру, насилие и беззаконие улицы.

"Оппозиционная платформа - за жизнь" отстаивает другой путь. Наш приоритет – это демократические выборы, диалог и программа возрождения страны. После победы на выборах МЫ:

Вернем Украину на Донбасс, а Донбасс в Украину, установим мир и возродим единство нашей страны.

Превратим Украину в мост между Европой, Россией и странами СНГ, экономические отношения с которыми мы должны восстановить, и за счет этого возродим отечественную экономику и добьемся процветания.

Сдадим на свалку истории эпохи бедности и нищеты и остановим тарифный геноцид населения: снизим цены на газ и коммунальные услуги, за счет развития экономики создадим рабочие места, повысим социальные стандарты.

Остановим грабительскую продажу земли, обеспечим сохранение этого величайшего богатства Украины.

Отменим языковую дискриминацию, террор и преследование русскоязычных, уничтожение СМИ, защитим права человека и восстановим демократию. Вместе мы сохраним страну, сделаем ее успешной и укрепим украинскую независимость!