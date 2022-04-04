Президент України Володимир Зеленський відвідав Бучу, в якій виявлені свідчення масових вбивств мирних жителів російськими окупантами.

Він оглянув дорогу зі знищеною російською технікою і поспілкувався з місцевими жителями. Також Зеленський заявив, що Росія скоїла військові злочини і геноцид в Україні.

Під час його сьогоднішньої поїздки в Бучу кореспондент ВВС запитав у Зеленського - чи вважає він все ще можливим обговорювати мир з Росією.

"Так, тому що Україна повинна знайти мир. Ми в Європі 21 століття. Ми продовжимо дипломатичні і військові зусилля", - сказав Зеленський.