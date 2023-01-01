У новорічну ніч окупанти вбили у Херсоні людину (фото) [ Редагувати ]
Одна людина загинула, ще одна поранена внаслідок нічного обстрілу Херсона. Про це повідомив заступник глави офісу президента України Кирило Тимошенко.
Пошкоджено будівлі обласної дитячої лікарні. Зафіксовано близько 7 прильотів, вибито понад 700 вікон.
Після влучання снаряда в об'єкт критичної інфраструктури Херсон та найближчі до нього населені пункти залишилися без світла, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
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