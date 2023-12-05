Улюблений продукт українців - сало, у порівнянні з літом. додав у ціні двадцять-тридцять гривень на кілограмі.

Про голод не йдеться, але ціни на продукти в Україні зросли настільки, що чимало людей вже економлять на їжі. І кількість таких українців всього за два роки зросла більш ніж удвічі. Це офіційні дані НБУ. Ще один етап подорожчання продуктів, зокрема м'яса, риби та інших традиційних для святкового столу, очікується перед Різдвом та Новим роком.

Отже, які харчі додали в ціні та наскільки? Чому подешевшала гречка? І по чім торгують продукти на базарах столиці, Івано-Франківська та Кропивницького? Наші журналісти ходили за покупками - і готові розказати про це.

Юрій Куций, кореспондент:

Від початку повномасштабного вторгнення частка сімейного бюджету, яка йде на їжу, лише зростає, бо ціни на продукти підвищуються, а зарплати найчастіше залишаються на довоєнному рівні. Просто зараз ми перевіримо, на які саме продукти останнім часом зросли ціни у столиці.

Одразу цікавимося, що відбувається з цінами на м'ясо.

Світлана Коваль, власниця м'ясного прилавка:

З вчорашнього дня пішло потрошку підіймання ціни. Я думаю у зв'язку з тим, що проходить на границі у нас з Польщею, не доходять і горючі матеріали, а це також доставка, логістика, плюс зима не так добре росте скот, як би нам хотілося, тому що холод. Плюс свята - те. що кожен рік проходить.

Проте це здорожчання не катастрофічне - запевняє жінка.

Світлана Коваль, власниця м'ясного прилавка:

Якщо взяти в порівнянні минулим тижнем, то в нас кожна позиція на п'ять гривень пішла вверх. Десь 2 відсотки. Якщо биточок коштував 180 гривень, то зараз 185.

А от продавці овочів та фруктів не такі оптимістичні щодо цін цьогоріч. Кажуть, лише від вересня їхній товар суттєво подорожчав.

Надія Соколюк, власниця прилавка з овочами та фруктами:

Якщо була картопля по 6 гривень, і по 5, і по 4, то зараз картопля на опті 13-14. Є? Чутно? Так само цибуля була по 8, була по 9, а зараз цибуля по 15 гривень. Чутно це все? Чутно!

Традиційні для новорічних свят цитрусові можуть стати взагалі делікатесом - стверджує пані Надія.

Надія Соколюк, власниця прилавка з овочами та фруктами:

Ви знаєте, що у нас блокада наших машин на польському кордоні, машини стоять, це все тягне за собою.

Щодо молочних продуктів, то вони для киян цілком доступні. Останній раз набіл підіймався в ціні сезонно, два місяці тому.

Жанна Дутчак, кореспондентка:

Центральний ринок в Івано-Франківську. Тут можна скупитися по максимуму - від молочки до найекзотичніших фруктів. І цінники тут як своєрідний барометр. Йдемо глянемо, що він нині показує.

Розпочинаємо з м'ясного павільйону. Пані Мирослава тут торгує свининою. Каже: ціни на її товар тримаються практично на одному рівні вже пару років.

Полядвиця на ребрі - сто шістдесят гривень. Без сала, без шкіри, без хребта. Такий великий шмат більше трьох кілограм -530 гривень.

А ось улюблений продукт українців - сало, у порівнянні з літом. додав у ціні двадцять-тридцять гривень на кілограмі.

- Таке середнє сало ми торгуємо по 140 гривень за кілограм. - А трішки більше? - Двісті, двісті двадцять. - Літом трішки дешевше, бо сало не йде, а зараз сало йде.

Пані Стефанія - на ринку частий гість. Але м'ясо купує хіба на свята, і то трішки. Нині ж прийшла спеціально за салом. Купила аж три кілограми.

Стефанія, жителька Івано-Франківська:

Ціна середня, середня як на цей час. Але на три тисячі пенсії не дуже накупишся.

Яловичини на прилавках франківського ринку значно менше, ніж свинини. Менша пропозиція - відтак і ціна вища. Різниця на кілограмі - в середньому сто гривень.

Ідеально зачищене м'ясо - 250 -260. Це трохи нижчий сорт - 180-200. Для яловичини - це ціна недорога. Того року в цей час в мене були такі самі ціни.

Оксана, жителька Івано-Франківська:

Я беру ось такі обрізки гарні. То вони по 150.

Зовсім інша картина з набілом. Тут ціни виросли - і на всю продукцію буквально за останні два місяці. Середня ціна кілограма сиру зараз в районі двохсот сімдесяти гривень, масла - трьохсот шістдесяти.

Ксенія, продавчиня:

Ціни всі виробники підняли. Приблизно на десять, двадцять, тридцять гривень. Все із сезоном пов'язано.

Пішли вгору ціни й практично на всі фрукти та овочі. Святослав торгує цитрусовими. Каже: вартість мандарин з Європи сягає ста десяти гривень за кілограм.

Святослав, продавець:

Подорожчало внаслідок логістики, і курс подорожчав, і те, що в Польщі, теж впливає.

Б'є цінові рекорди цьогоріч і українська городина. Вартість картоплі й цибулі в порівняні із минулим роком зросла вдвічі:

Володимир, житель Івано-Франківська:

Картопля - 17 гривень, що не зросло. Було по 10, по 9, 8 навіть було. А зараз дивіться - 17 гривень. Цибуля була по 12, стала по 17, а там далі - по 22. Ціни йдуть догори, і ніхто не стримає їх.

Єдине, що здешевіло, то це капуста, каже чоловік. З 15 гривень торік - до десяти зараз. Шалено втратили в ціні деякі крупи. Скажімо, гречка.

Орест, продавець:

Закупівельна ціна минулого року була 95 гривень. Тобто ми мали мати якусь надбавку, щоб вижити. А цього року 23 гривні вже готова гречка продається. Це космічно.

Б'є рекорди й олія, кажуть продавці. Ціна за літр у деяких виробників знизилася на третину.

Минулого року - 62, 68, 73 гривні, а цього - 40.

Ще один стратегічно важливий продукт, який є в кухонній шафці всіх українських господинь - борошно. Продавці радують: ціни на нього не рушать. Не подорожчав у Франківську й хліб. Вартість тримається на рівні грудня минулого року - від тринадцяти гривень за буханець.

Олена Бринза, кореспондентка:

На скільки здорожчали харчі у Кропивницькому? Для цього йдемо на закупи на один з місцевих ринків - місце, де найнижчі ціни на продукти.

Картопля десять гривень за кілограм, яйця - 55 гривень за десяток, олія домашня - 55 гривень за літр, домашній кисломолочний сир - 99 гривень за кілограм. Такі ціни на ринку Кропивницького. У порівнянні з літнім періодом - нижчі на кілька гривень. Однак торгівля не йде, скаржаться продавці.

Упала трохи ціна й на м'ясну продукцію. Однак тут теж немає черги.

Ольга, продавчиня:

Людей немає, у людей грошей немає.

Закупи у покупців досить скромні: трохи овочів, м'яса, риба.

Ольга Альошина, пенсіонерка: