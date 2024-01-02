На його телефоні ще досі чимало фото з початку російсько-української війни.

Він боронив українську землю від росіян, а тепер допомагає з'являтися на світ маленьким українцям. Лікар Андрій Зеленько із Черкас був учасником АТО, після демобілізації повернувся до лікарської справи, та з початком повномасштабного вторгнення вдруге взяв до рук зброю. Нині, після звільнення зі служби, знову вдягнув білий халат.

Це якраз біжу на позиції, і по ходу фотографую, квітень, тюльпани цвітуть.

На його телефоні ще досі чимало фото з початку російсько-української війни. Після вторгнення у Крим та на схід України лікар Андрій Зеленько вирішив стати на захист країни.

Андрій Зеленько, акушер-гінеколог:

Зрозумів, що починаються більш серйозні події всередині країни, і після зміни заввідділення підвіс мене до військкомату, я для себе прийняв рішення. Хоч воно було і не просте, в мене була маленька дитина на той час уже друга.

Більше року чоловік був на службі медиком, потім демобілізувався та повернувся до роботи. За фахом він акушер-гінеколог та узд-діагност. Але після повномасштабного вторгнення Андрій знову взяв до рук зброю. У складі черкаської тероборони він виїхав на східні позиції. У Попасній бачив, як росіяни руйнують місто.

Андрій Зеленько, акушер-гінеколог:

Півночі надаєш допомогу, півдня на бойові позиції несеш вахту де є ризик прориву. Вони використовували тактику випаленої землі, настільки була підготовка по ресурсах, шо вони не шкодували цих снарядів, вони просто руйнували ці будівлі.

У березні 2023 року через стан здоров'я близьких Андрій знову змінив зброю на лікарські інструменти.

Валентина Понурко, пацієнтка:

Грамотно проведено, на всі питання відповів, всім задоволена, завжди все спокійно комфортно.

Колеги називають Андрія надзвичайно спокійний та мудрим лікарем.

Сергій Медведчук, головний лікар медичного закладу:

Людина незвичайного такту, можливості знайти оці точки спілкування, точки дотику до пацієнток, до вагітних, це особливо потребує вміння, і в нього це все є.

У вільний від роботи час Андрій з родиною волонтерить, збираючи необхідне приладдя побратимам на фронт.

Андрій Зеленько, акушер-гінеколог:

Перемога до нас сама собою не прийде, якщо ми в цьому не будемо брати участі, бо, на превеликий жаль, хлопці, які там вони, закінчуються, по пораненню, по смерті, це є, і ми все це розуміємо, тому фронт постійно потребує будь-якої підтримки, хто що може, хай то і робить.

Чоловік переконаний - лише за участі кожного українця ми зможемо відстояти свої землі.