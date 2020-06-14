Масштабне ж відкриття кордонів заплановане у Євросоюзі на завтра. 15 червня Єврокомісія встановила як термін, до якого держави ЕС мали тримати свої кордони зачиненими. Принаймні, для громадян поза-блокових країн, тобто таких як Україна.

Хто, коли і на яких умовах відкриває свої двері - дивіться далі.

Ці вихідні для багатьох німців, що живуть недалеко від польського кордону, пройшли під знаком шопінгу. В ніч з п'ятниці на суботу Варшава відкрила свої автомобільні кордони для сусідів з ЄС. А з 16 червня дозволить міжнародні авіарейси.

Аніта, туристка з Франкфурта:

Останні три місяці постійно чогось не вистачало - просто мати можливість поїхати туди та пройтися по магазинах.

Петра туристка з Франкфурта:

Ми дуже за цим скучили. Раніше їздили туди поїсти в ресторані, часто на шопінг. Так добре, що тепер знову можна собі це дозволити.

Жвавіше і на польсько-словацькому кордоні. Більше немає черг, а перевірки прикордонники роблять лише вибіркові.

Пьотр Закеларз, речник Прикордонної служби Польщі:

Систематичних перевірок більше немає. Ми знову працюємо так само, як і до початку пандемії. Перевірки будуть більше здійснюватися вже всередині країни аби упевнитися в легальності перебування.

І подібна ситуація з наступного тижня очікується майже на усіх автомобільних кордонах шенгенської зони. 15-16 червня країни Євросоюзу обіцяють відкритися - всередині блоку, і з певними винятками. Наприклад, Франція не пускатиме іспанців та британців, бо там обмеження ще не скасовують. Іспанія збирається пускати сусідів із Франції та Португалії лише з 1 липня. До речі, саме цю дату Єврокомісія рекомендує для відкриття кордонів ЄС для країн, що не є членами блоку.

Йлва Йоганссон, Єврокомісар з питань внутрішніх справ:

Якщо ми відкриваємо Євросоюз, то очікуємо від інших держав також відкритися для громадян з ЄС. І це має застосовуватися для всіх членів блоку та країн шенгену.

Цю заяву Єврокомісія зробила у четвер. І вже у п'ятницю українська влада оголосила, що пускатиме з 15 червня іноземців. Щоправда, лише з тих країн, де рівень захворюваності на коронавірус не вище, ніж 40 випадків на 100 тисяч населення. А такими показниками поки що можуть похвалитися лише одиниці.