У Євросоюзі планують масштабне відкриття кордонів [ Редактировать ]
Масштабне ж відкриття кордонів заплановане у Євросоюзі на завтра. 15 червня Єврокомісія встановила як термін, до якого держави ЕС мали тримати свої кордони зачиненими. Принаймні, для громадян поза-блокових країн, тобто таких як Україна.
Хто, коли і на яких умовах відкриває свої двері - дивіться далі.
Ці вихідні для багатьох німців, що живуть недалеко від польського кордону, пройшли під знаком шопінгу. В ніч з п'ятниці на суботу Варшава відкрила свої автомобільні кордони для сусідів з ЄС. А з 16 червня дозволить міжнародні авіарейси.
Аніта, туристка з Франкфурта:
Останні три місяці постійно чогось не вистачало - просто мати можливість поїхати туди та пройтися по магазинах.
Петра туристка з Франкфурта:
Ми дуже за цим скучили. Раніше їздили туди поїсти в ресторані, часто на шопінг. Так добре, що тепер знову можна собі це дозволити.
Жвавіше і на польсько-словацькому кордоні. Більше немає черг, а перевірки прикордонники роблять лише вибіркові.
Пьотр Закеларз, речник Прикордонної служби Польщі:
Систематичних перевірок більше немає. Ми знову працюємо так само, як і до початку пандемії. Перевірки будуть більше здійснюватися вже всередині країни аби упевнитися в легальності перебування.
І подібна ситуація з наступного тижня очікується майже на усіх автомобільних кордонах шенгенської зони. 15-16 червня країни Євросоюзу обіцяють відкритися - всередині блоку, і з певними винятками. Наприклад, Франція не пускатиме іспанців та британців, бо там обмеження ще не скасовують. Іспанія збирається пускати сусідів із Франції та Португалії лише з 1 липня. До речі, саме цю дату Єврокомісія рекомендує для відкриття кордонів ЄС для країн, що не є членами блоку.
Йлва Йоганссон, Єврокомісар з питань внутрішніх справ:
Якщо ми відкриваємо Євросоюз, то очікуємо від інших держав також відкритися для громадян з ЄС. І це має застосовуватися для всіх членів блоку та країн шенгену.
Цю заяву Єврокомісія зробила у четвер. І вже у п'ятницю українська влада оголосила, що пускатиме з 15 червня іноземців. Щоправда, лише з тих країн, де рівень захворюваності на коронавірус не вище, ніж 40 випадків на 100 тисяч населення. А такими показниками поки що можуть похвалитися лише одиниці.
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