Із грибами, сиром, м'ясом, шкварками і навіть із капустою. Яких тільки українських дерунів не буває. І всі їх можна було скуштувати сьогодні в Коростені.

Ирина Розова бачила фестиваль дерунів, і голодною не лишилася.

Пісенний, танцювальний і смачний. Фестиваль дерунів на один день перетворив Коростень на справжній картопляний рай.

Із грибами, сиром, м'ясом, шкварками, ба навіть із капустою. Яких дерунів тут тільки нема! А от за класичним рецептом страву приготував сам міський голова. Секретом очільник Коростеня поділився і з нами. Тож, записуйте:

Володимир Москаленко, міський голова Коростеня:

П'ять картоплин середніх, треться, тільки на терку треться, ніяких комбайнів нічого, потім береться одна цибулина для того, щоб деруни були світлі, дві ложки муки, одне яйце, два зубка часноку, дві ложки сметани, прям туди добавляю.

Олександр Олексійчук, секретар Коростенської міської ради:

Це вже тринадцятий рік проходить фестиваль і за ці роки фестиваль перетворився з такого локального в величезне свято, гості до нас в місто приїжджають не тільки з усієї України, й навіть з багатьох країн, з-закордону.

Хоча фестиваль проводять із 2008, міжнародним він став лише три роки тому. Сьогодні ж скуштувати української страви приїхали гості з Ізраїлю, Польщі та Франції.

Юрій Павленко, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Діляться своїми традиціями, діляться історією своїх населених пунктів, досягненнями, а також розказують про своє майбутнє. Свято, яке об'єднує не лише Коростеншину, не лише Житомирську область. Коростень має тисячолітню історію, Коростень це місто, яке було столицею України, саме тут був затверджений герб України, Коростень місто, яке має славну історію, славні традиції і має можливості для величезного розвитку. І сьогодні Коростень - це і центр промисловості.

Відпочиватимуть гості до пізнього вечора. А спалити зайві калорії після фестивалю всі охочі зможуть на святковій дискотеці.