У Гімалаях зникли восьмеро альпіністів. Вони підіймалися на Східну Нанда-Деві - одну з найвищих і важкодоступних вершин Індії. Серед зниклих чотири британці, два американці, австралієць та індієць.

Усі вони були частиною команди з 12 людей, яка почала сходження ще всередині травня. Однак повернулися лише четверо з них. Альпіністів розшукують уже тиждень, але жодних слідів поки що не виявили.