У вівторок, 15 листопада, росіяни, ймовірно, завдали ракетного удару по Польщі. Внаслідок атаки є загиблі.

Про це повідомляє Wiadomosci.

За даними польського видання, дві російські ракети вибухнули у польському селі Пшеводів (Люблюнське воєводство), яке знаходиться на кордоні з Україною. Вони влучили в зерносушарку.

"Двоє людей було вбито. Поліція, прокуратура та армія перебувають на місці події", - додають у виданні.

У Wiadomosci зазначають, що після можливого ракетного удару у повітря підняли польські винищувачі.

При цьому представник польського уряду Петро Мюллер заявив, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький скликає термінове засідання Бюро національної безпеки з членами Комітету у справах національної безпеки і оборони.

Він також закликав не публікувати непідтверджену інформацію, допоки її не розглянуть на вищезгаданому засіданні.

"Ми її (інформацію про ракетний удар - ред.) прокоментуємо та повідомимо про це після зустрічі, яка відбудеться зараз, після надання відповідної інформації службами, які інформуватимуть про ці події", - додав Мюллер.