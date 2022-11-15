Російські ракети влучили по Польщі, загинули люди - ЗМІ [ Редагувати ]
У вівторок, 15 листопада, росіяни, ймовірно, завдали ракетного удару по Польщі. Внаслідок атаки є загиблі.
Про це повідомляє Wiadomosci.
За даними польського видання, дві російські ракети вибухнули у польському селі Пшеводів (Люблюнське воєводство), яке знаходиться на кордоні з Україною. Вони влучили в зерносушарку.
"Двоє людей було вбито. Поліція, прокуратура та армія перебувають на місці події", - додають у виданні.
У Wiadomosci зазначають, що після можливого ракетного удару у повітря підняли польські винищувачі.
При цьому представник польського уряду Петро Мюллер заявив, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький скликає термінове засідання Бюро національної безпеки з членами Комітету у справах національної безпеки і оборони.
Він також закликав не публікувати непідтверджену інформацію, допоки її не розглянуть на вищезгаданому засіданні.
"Ми її (інформацію про ракетний удар - ред.) прокоментуємо та повідомимо про це після зустрічі, яка відбудеться зараз, після надання відповідної інформації службами, які інформуватимуть про ці події", - додав Мюллер.
по темі
В середу, 26 жовтня, сенат Польщі ухвалив постанову про визнання влади росії терористичним режимом
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав заяви міністра закордонних справ росії сергія лаврова щодо роботи американських лабораторій в Україні "абсолютним сміттям"
У вівторок, 15 листопада, росіяни завдали серйозної ракетної атаки по території України
На тлі сьогоднішнього ракетного удару росії по Україні світло пропадає і в Молдові
Президент України Володимир Зеленський відвідав нещодавно звільнений від російських окупантів Херсон