Україна продемонструвала свою спроможність як держава в умовах повномасштабної війни. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

"Майже рік ми готувались до цього саміту у Вільнюсі. І можу вже зараз підтвердити, що з практичної точки зору достатньо багато напрацювань і рішень було озвучено саме у ході саміту. Більше того, триває дискусія щодо документів, пов'язаних із гарантіями, які в тому числі і будуть надаватись окремими союзниками НАТО. На сьогодні Альянс не має заперечень щодо такого формату. Водночас ми продемонстрували свою спроможність як держава в умовах повномасштабної війни і, відповідно, наполягаємо на тому, що ми готові підготувати Україну до повноправного членства в НАТО", - зазначила Стефанішина.

Вона додала: "Для цього (членства України в НАТО - ред.) нам потрібні певні політичні рішення, запрошення до членства. Можливо саме на саміті у Вільнюсі. Остаточних домовленностей ще немає, тривають розмови із лідерами. А цього тижня особлива увага приділяється саме комунікації президента, який проводить офіційні особисті перемовини із лідерами союзниками Альяну. Ми зі свого боку працюємо із колегами в урядах".