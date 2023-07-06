Саміт НАТО у Вільнюсі: Стефанішина розповіла, чого очікувати Україні [ Редагувати ]
Україна продемонструвала свою спроможність як держава в умовах повномасштабної війни. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.
"Майже рік ми готувались до цього саміту у Вільнюсі. І можу вже зараз підтвердити, що з практичної точки зору достатньо багато напрацювань і рішень було озвучено саме у ході саміту. Більше того, триває дискусія щодо документів, пов'язаних із гарантіями, які в тому числі і будуть надаватись окремими союзниками НАТО. На сьогодні Альянс не має заперечень щодо такого формату. Водночас ми продемонстрували свою спроможність як держава в умовах повномасштабної війни і, відповідно, наполягаємо на тому, що ми готові підготувати Україну до повноправного членства в НАТО", - зазначила Стефанішина.
Вона додала: "Для цього (членства України в НАТО - ред.) нам потрібні певні політичні рішення, запрошення до членства. Можливо саме на саміті у Вільнюсі. Остаточних домовленностей ще немає, тривають розмови із лідерами. А цього тижня особлива увага приділяється саме комунікації президента, який проводить офіційні особисті перемовини із лідерами союзниками Альяну. Ми зі свого боку працюємо із колегами в урядах".
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