Українські військові сьогодні завдали ще одного удару по мосту в Чонгарі, який сполучає материкову територію України з окупованим Кримом.

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.

"Сили оборони успішно завдали удару по Чонгарському мосту вранці 29 травня", - йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Управління стратегічних комунікацій.

Однак військові не розголошують ні подробиць атаки, ні її наслідків.