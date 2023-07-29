В ЗСУ заявили про успішну атаку на Чонгарський міст [ Редагувати ]
Українські військові сьогодні завдали ще одного удару по мосту в Чонгарі, який сполучає материкову територію України з окупованим Кримом.
Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.
"Сили оборони успішно завдали удару по Чонгарському мосту вранці 29 травня", - йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Управління стратегічних комунікацій.
Однак військові не розголошують ні подробиць атаки, ні її наслідків.
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