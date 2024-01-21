Ікона у знак солідарності. Володимирському собору Києва подарували ікону Святого Георгія, написану в Грузії. Передали представники Грузинського легіону, які з 2014-го на боці України протистояли російській агресії. Більше розкаже Єлизавета Яковлева.

Відтепер ця Ікона Святого Георгія буде у Володимирському Соборі в Києві. Її написали в Грузії. І саме в цього святого люди зазвичай просять захисту та перемоги.

А в українську столицю ікону передав Грузинський легіон ЗСУ. Цей батальйон боронить кордони нашої країни від початку російської збройної агресії.

Мамука Мамулашвілі, командир Грузинського легіону ЗСУ:

Для нас большая честь быть сегодня здесь. Мы передали икону, написанную в Грузии, Святого Георгия для наших воинов. Это очень символичная икона, мы передали её Владимирскому Собору. И она будет служить на "захист України".

На плечі Святого Георгія зображені 2 прапори - український та грузинський на знак солідарності двох народів, які борються зі спільним ворогом. Почесний Патріарх Філарет особисто подякував воїнам.

Філарет, почесний Патріарх ПЦУ:

Грузини до українців відносяться тепло і допомагають нам, причому от душі. І ми за це вдячні їм

Самому Філарету сьогодні виповнилося 95. На його честь у храмі влаштували святковий молебень.

Нехай Господь дарує вам міцне здоров'я, багато сил для служіння на благо незалежної української церкви в незалежній українській державі. Многая вам літа.

Попри поважний вік, ювіляр очолив службу. І загадав бажання.