Володимирському собору подарували ікону Святого Георгія, написану в Грузії [ Редагувати ]
Ікона у знак солідарності. Володимирському собору Києва подарували ікону Святого Георгія, написану в Грузії. Передали представники Грузинського легіону, які з 2014-го на боці України протистояли російській агресії. Більше розкаже Єлизавета Яковлева.
Відтепер ця Ікона Святого Георгія буде у Володимирському Соборі в Києві. Її написали в Грузії. І саме в цього святого люди зазвичай просять захисту та перемоги.
А в українську столицю ікону передав Грузинський легіон ЗСУ. Цей батальйон боронить кордони нашої країни від початку російської збройної агресії.
Мамука Мамулашвілі, командир Грузинського легіону ЗСУ:
Для нас большая честь быть сегодня здесь. Мы передали икону, написанную в Грузии, Святого Георгия для наших воинов. Это очень символичная икона, мы передали её Владимирскому Собору. И она будет служить на "захист України".
На плечі Святого Георгія зображені 2 прапори - український та грузинський на знак солідарності двох народів, які борються зі спільним ворогом. Почесний Патріарх Філарет особисто подякував воїнам.
Філарет, почесний Патріарх ПЦУ:
Грузини до українців відносяться тепло і допомагають нам, причому от душі. І ми за це вдячні їм
Самому Філарету сьогодні виповнилося 95. На його честь у храмі влаштували святковий молебень.
Нехай Господь дарує вам міцне здоров'я, багато сил для служіння на благо незалежної української церкви в незалежній українській державі. Многая вам літа.
Попри поважний вік, ювіляр очолив службу. І загадав бажання.
Воїнам - Перемоги, Україні - свободи.
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