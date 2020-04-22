В Мьянме - государство в Юго-Восточной Азии неизвестные жестоко убили сотрудника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)- Пьячена Сони Вин Маунга. Трагедия произошла, когда он вез образцы Covid-19. Об этом пишет Newsseek, ссылаясь на комментарии представителя генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Неизвестные устроили засаду на мосту в штате Ракхай.

"Организация Объединенных Наций глубоко огорчена тем, что господин Пьячен Сони Вин Маунг, сотрудник Всемирной организации здравоохранения, умер после ранения в результате инцидента в области безопасности в штате Ракхайн вечером в понедельнику, 20 апреля 2020. Коллега ВОЗ ехал в маркированном автомобиле ООН из Ситтве в Янгон, занимаясь перевозкой образцов для мониторинга COVID-19", - говорится в сообщении.

ООН ищет дополнительную информацию об обстоятельствах инцидента. Известно также, что при нападении пострадал и правительственный работник здравоохранения Мьянмы.

Как сообщалось ранее, у побережья Африки пираты захватили украинца. Бандиты захватили гражданина Украины - члена экипажа - и вывезли его в неизвестном направлении. Украинское посольство в Нигерии обратилось в органы Бенина для уточнения факта похищения украинца. Украинские и зарубежные дипломаты держат дело на контроле.

Напомним, ранее у берегов Габона пираты захватили в плен семь украинских моряков. Пираты взяли в плен семерых из 17 членов экипажа. По предварительной информации, все заложники - граждане Украины. На данный момент судьба пленников неизвестна, а судно продолжило рейс.