Убит сотрудник Всемирной организации здравоохранения: известны подробности [ Редактировать ]
В Мьянме - государство в Юго-Восточной Азии неизвестные жестоко убили сотрудника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)- Пьячена Сони Вин Маунга. Трагедия произошла, когда он вез образцы Covid-19. Об этом пишет Newsseek, ссылаясь на комментарии представителя генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
Неизвестные устроили засаду на мосту в штате Ракхай.
"Организация Объединенных Наций глубоко огорчена тем, что господин Пьячен Сони Вин Маунг, сотрудник Всемирной организации здравоохранения, умер после ранения в результате инцидента в области безопасности в штате Ракхайн вечером в понедельнику, 20 апреля 2020. Коллега ВОЗ ехал в маркированном автомобиле ООН из Ситтве в Янгон, занимаясь перевозкой образцов для мониторинга COVID-19", - говорится в сообщении.
ООН ищет дополнительную информацию об обстоятельствах инцидента. Известно также, что при нападении пострадал и правительственный работник здравоохранения Мьянмы.
Как сообщалось ранее, у побережья Африки пираты захватили украинца. Бандиты захватили гражданина Украины - члена экипажа - и вывезли его в неизвестном направлении. Украинское посольство в Нигерии обратилось в органы Бенина для уточнения факта похищения украинца. Украинские и зарубежные дипломаты держат дело на контроле.
Напомним, ранее у берегов Габона пираты захватили в плен семь украинских моряков. Пираты взяли в плен семерых из 17 членов экипажа. По предварительной информации, все заложники - граждане Украины. На данный момент судьба пленников неизвестна, а судно продолжило рейс.
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