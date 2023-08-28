У Василівському та Пологівському районах Запорізькій області планують оголосити обов'язкову евакуацію дітей. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомила віцепрем'єрка з питань реінтеграції Ірина Верещук.

У нас сьогодні буде засідання евакуаційного штабу, де буде оголошено про обов'язкову евакуацію дітей із двох районів Запорізької області - Василівський та Пологівський райони. П'ять населених пунктів, 54 дитини ми маємо вивезти.

Райони, де оголосять евакуацію, знаходяться на захід і на схід від Роботино, в районі якого зараз йдуть найзапекліші бої на Запорізькому фронті.

Обов'язкова евакуація дітей примусовим чином відбувається у Вовчанській громаді Куп'янського району Харківщини, куди наступають російські загарбники.