У прифронтових районах Запорізької області оголосять обов'язкову евакуацію дітей - Верещук [ Редагувати ]
У Василівському та Пологівському районах Запорізькій області планують оголосити обов'язкову евакуацію дітей. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомила віцепрем'єрка з питань реінтеграції Ірина Верещук.
У нас сьогодні буде засідання евакуаційного штабу, де буде оголошено про обов'язкову евакуацію дітей із двох районів Запорізької області - Василівський та Пологівський райони. П'ять населених пунктів, 54 дитини ми маємо вивезти.
Райони, де оголосять евакуацію, знаходяться на захід і на схід від Роботино, в районі якого зараз йдуть найзапекліші бої на Запорізькому фронті.
Обов'язкова евакуація дітей примусовим чином відбувається у Вовчанській громаді Куп'янського району Харківщини, куди наступають російські загарбники.
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