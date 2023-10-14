Українська співачка Гайтана, яка наразі проживає за кордоном разом зі своєю сім'єю, показала свою шестирічну доньку, Сапфір-Ніколь, у своєму Instagram.

Зірка, ретельно обравши кадри, поділилася рідкісними моментами, на яких її донька виконувала танці на спортивному майданчику та посміхалася на камеру.

Гайтана не додала жодного коментаря до цього відео зі своєю донькою.

У відео Гайтана продемонструвала свою ініціативу щодо патріотичного виховання своєї доньки, навіть при їхньому проживанні за кордоном. Вона передає своїй доньці глибоку любов до української культури, що видно на знімках. Сапфір-Ніколь на відео одягнута в білу вишиванку з червоними квітами.