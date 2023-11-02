Життя з нуля знову почало подружжя Олександра та Ірини Чорнобай. Власники машинобудівного заводу з Луганська вже вдруге релокують свій бізнес. Спершу - після вторгнення росіян у 2014 році переїхали до Кремінної, а вже після повномасштабної війни знову вимушені були залишити домівки. Тепер відроджують справу на Черкащині.

Більше про історію підприємців, яким двічі вдалось відновити власну справу - далі в матеріалі.

Олександр працювати на цьому заводі почав ще у 2016 році у Кремінній. Тепер будує нове життя на Черкащині. Чоловік - один із майже двох десятків працівників, які переїхали разом із підприємством після повномасштабного вторгнення.

Олександр Перекотій, працівник підприємства:

Розпочинаємо по-новому. Ми оптимісти. Починаємо все спочатку, сподіваємось на якнайшвидшу перемогу, може й вдома вже будемо, а може, на іншій локації працюватимемо.

Це вже другий масштабний переїзд цього машинобудівного заводу. Свою роботу він починав у Луганську у 2001 з виробництва обладнання для очищення та калібрування зерна.

Керівник показує, як усе облаштували після переїзду на Черкащину. Згадує: з Луганська після вторгнення росіян у 2014 році виїздили лише з ноутбуком, тоді облаштувались у Кремінній і налагодили виробництво з нуля. Вдруге евакуюватися довелось після повномасштабного вторгнення.

Олександр Чорнобай, директор науково-виробничого підприємства:

Вже на початку березня почались обстріли, зникла напруга, демонтувати обладнання було майже неможливо, важке технологічне обладнання залишилось все там, на привеликий жаль Майже все, шо в нас було, ми залишили там, взяли буквально у грудні верстат.

Разом із заводом з Кремінної виїхало 15 родин працівників. Тепер виробництво вдруге наново запустили вже на Черкащині. Якщо матимуть замовлення, буде більше вакансій і для місцевих. Для 18-річного Станіслава - це перша робота.

Станіслав Бурлевич, працівник підприємства:

Друзі сказали, шо тут треба робочі, подумав, що треба піти.

До повномасштабного вторгнення росії підприємство постачало обладнання у 45 країн світу, з-поміж яких і США, і майже вся Європа. Завод був єдиним виробником унікальних сепараторів, які розробив батько співвласниці заводу. Обладнання дозволяє очистити й відбирати сильне та здорове насіння. І хоч знову доводиться починати з нуля, підприємці не опускають рук.

Ірина Чорнобай, комерційний директор і співвласниця підприємства:

Сльозами тут нічому не поможеш. Треба щось робити, діяти. Ми прийняли рішення розвиватися саме в Україні, і стимулом стали наші клієнти, які дзвонили, фермери дзвонили й казали, не залишайте справу.

Натепер підприємство знову експортує свою продукцію і сподівається повернутись і на українській ринок, бо, попри складнощі, будувати й розвивати бізнес подружжя планує на рідній землі.