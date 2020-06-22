Жителі закритого на карантин будинку збунтувалися проти поліції [ Редактировать ]
У німецькому Геттінгені мешканці будинку, в якому зафіксували спалах коронавірусу, атакували поліцію. Восьмеро правоохоронців постраждали. Житловий комплекс перебуває на карантині з 18 червня, коли у 120 його мешканців діагностували COVID-19.
Напередодні близько сотні обурених мешканців намагалися прорвати огорожу, якою оточено будівлю. Щоб стримати натиск обсервантів, копам довелося застосувати сльозогінний газ. Нині інцидент розслідують.
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