В Англии пес "исцелил" маленького мальчика. Он был в реанимации после операции на мозге. Об этом сообщает The Mirror.

Инцидент произошел в английском городе Саутгемптон. У местной жительницы Зои Рельф трехлетний сын попал в реанимацию. У маленького Оскара Хаскелла обнаружили редкое заболевание мозга - острый рассеянный энцефаломиелит.

Ребенку с каждым днем становилось хуже, и ему провели операцию на мозге. Мальчик оставался в реанимации без сознания, а его мать врачи "готовили к худшему".

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Специалисты предложили англичанке альтернативный способ лечения с помощью пет-терапии. В палату Оскара привели золотистый ретривер по кличке Лео. Рельф пообещала сыну, что когда он очнется, ему подарят щенка.

После того, как лапу собаки положили на руку ребенка, его учащенный пульс нормализовался и он улыбнулся.

Мать называет произошедшее чудом, и отмечает, что плакали даже врачи. Инцидент произошел четыре года назад, но англичанка решила поделиться историей только сейчас. Отмечается, что с тех пор состояние Оскара только улучшалось.

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