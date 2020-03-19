Журнал Playboy больше не будет выходить в печатном виде [ Редактировать ]
Американский эротический журнал Playboy перестанет выходить в печатном виде. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на главу американской компании Playboy Enterprises Бена Кона.
По его словам, у издателей встал вопрос о том, как Playboy может лучше соответствовать текущим пожеланиям читателей и "принимать участие в разговоре" каждый день, а не раз в три месяца, как это происходит с выпуском печатной версии.
Тираж весеннего номера будет последним в 2020 году, онлайн-выпуск журнала будет продолжаться.
Издатель Хью Хефнер выпустил первый номер Playboy в 1953 году тиражом 51 тысяча штук. Его первой девушкой с обложки была Мэрилин Монро.
В 1991 году в Playboy впервые были опубликованы фотографии модели-трансгендера - Кэролайн Косси. В октябре 2017 года Playboy впервые назвал девушкой месяца трансгендера - француженку Инес Рау, которая сменила пол в возрасте 15 лет.
В 2015 году было объявлено, что Playboy будут выпускать без снимков обнаженных женщин. Через год журнал вернулся к прежнему формату.
Несмотря на обнаженные фотографии самых красивых женщин планеты, Playboy никогда не был исключительно эротическим изданием. На его страницах издания публиковались рассказы лучших писателей, интервью с представителями американской интеллектуальной элиты, а также статьи-расследования или материалы о знаменитостях.
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