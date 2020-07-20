В понедельник, 20 июля, чрезвычайный уровень пожарной опасности предусматривается в пяти регионах. Такие данные приводит Украинский гидрометцентр.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Таким образом, сегодня чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в Хмельницкой, Николаевской, Херсонской, Донецкой областях и в Крыму. Спасатели отмечают, что из-за этого увеличивается риск возникновения пожаров.

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