"росія намагається задушити економіку України": посол США про блокування "зернового коридору" [ Редагувати ]
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росія за допомогою блокування експорту Чорним морем в рамках "зернової угоди" намагається задушити економіку України.
Про це повідомляє посол США в Україні Бріджит Брінк у Twitter.
Дипломат нагадала, що минулого місяця з України до Ємену відправили життєво необхідне зерно. Це дозволить прогодувати 4 мільйони людей.
"Зараз понад 50 кораблів чекають у протоці Босфор дозволу вирушити в українські порти, щоб завантажити зерно, яке піде на харчування тим, хто його потребує. росія намагається задушити українську економіку і сповільнити потік продовольства замість того, щоб дотримуватися умов угоди", - наголосила Брінк.
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