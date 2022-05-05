В Іспанії затримали проросійського блогера Анатолія Шарія, якого СБУ підозрює у державній зраді. Про це повідомляє СБУ.

Це стало можливим завдяки тісній взаємодії Служби безпеки України з Офісом генерального прокурора, міжнародними партнерами та у результаті багаторівневої спецоперації українських правоохоронців.

Українська спецслужба підозрює Шарія у вчиненні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 111 (Державна зрада)

ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

На переконання слідчих СБУ, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Шарій діяв на замовлення іноземних структур.

Докази слідства підтверджені низкою експертних досліджень, які встановили, що в інтерв’ю та виступах Шарія наявні факти його підривної діяльності проти України.

Минулого року йому було оголошено про підозру.

Продовжуються всі необхідні слідчо-оперативні заходи для того, щоб ця особа відповіла за свої дії перед законом.