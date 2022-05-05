В Іспанії затримали Шарія [ Редагувати ]
В Іспанії затримали проросійського блогера Анатолія Шарія, якого СБУ підозрює у державній зраді. Про це повідомляє СБУ.
Це стало можливим завдяки тісній взаємодії Служби безпеки України з Офісом генерального прокурора, міжнародними партнерами та у результаті багаторівневої спецоперації українських правоохоронців.
Українська спецслужба підозрює Шарія у вчиненні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 111 (Державна зрада)
- ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).
На переконання слідчих СБУ, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Шарій діяв на замовлення іноземних структур.
Докази слідства підтверджені низкою експертних досліджень, які встановили, що в інтерв’ю та виступах Шарія наявні факти його підривної діяльності проти України.
Минулого року йому було оголошено про підозру.
Продовжуються всі необхідні слідчо-оперативні заходи для того, щоб ця особа відповіла за свої дії перед законом.
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