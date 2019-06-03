Образилася, пішла з політики, і поставила під удар панівну коаліцію. У Німеччині гучна відставка. З посади пішла лідер Соціал-демократичної партії Андреа Налес. Чому вона прийняла таке і рішення і чим це загрожує німецькому уряду - розкаже Тетяна Логунова.

Керівники всіх політичних партій Німеччини сьогодні на термінових нарадах. Тему для обговорення підкинула лідерка соціал-демократів полісили, що входить до панівної коаліції. Андреа Налес, яку критикували за погані результати есдеків на виборах до Європарламенту, вирішила піти з німецької політики. Відмовилася від посади лідера партії, фракції і навіть депутатського мандату.

"Я щойно попрощалася з керівництвом партії і подала у відставку. Хочу подякувати і вам - за співпрацю, яка тривала багато років. Дякую, нехай щастить, успіхів", - говорить Андреа Налес, екс-лідерка Соціал-демократичної Партії Німеччини.

Успіх зараз дуже знадобиться і есдекам, і християнським демократам. Відставка Налес - це потужний удар по великій коаліції, яка і так не дуже міцна. Хоча канцлер Ангела Меркель і голова ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауер запевняють - все під контролем.

"Зараз соціал-демократи мають ухвалити рішення щодо наступника пані Налес. Втім, від імені уряду скажу - ми продовжимо роботу з усією серйозністю і усвідомленням відповідальності. Є багато питань, над якими нам треба працювати, як в Німеччині, так і в Європі і світі", - говорить Ангела Меркель, канцлер Німеччини.

"Я виходжу з того, що соціал-демократи швидко ухвалять усі необхідні кадрові рішення і не поставлять під питання дієздатніть великої коаліції Зараз не час для партійно-тактичних стратегій", - говорить Аннегрет Крамп-Карренбауер, лідер ХДС.

Соціал-демократи з такими заявами не попішають. У лавах партії дедалі гучніше лунають заклики вийти з коаліції, щоб зупинити падіння рейтингів. І новому лідеру політсили, хто б ним не став - доведеться зважати на ці настрої.

А от опозиційні партії вже заявили хочуть дострокових виборів. Переобрати парламент пропонують ультраправі та ліві. Вільні демократи і зелені теж не проти знову піти на вибори. Представники цих партій заявили, якщо велика коаліція розпадеться, вони не братимуть участі у переформатуванні уряду.