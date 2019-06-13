Представитель президента Украины в Кабинете Министров Андрей Герус сделал ряд заявлений, демонстрирующих полное нежелание новой власти во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским принимать меры для снижения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, и в первую очередь снижения стоимости газа для населения. Это противоречит ожиданиям украинцев. Опрос, проведенный КМИС 9-14 апреля 2019 года, свидетельствует: для 39,1% украинцев наиболее ожидаемый и самый главный шаг президента Зеленского уже в первые 100 дней его правления - это снижение коммунальных тарифов.

Откровенной пощечиной украинскому народу от новой власти стали слова Андрея Геруса: "Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о "Роттердам+", что это несправедливо, что это коррупционная формула. Но прямых обещаний он не давал".

Теперь каждому очевидно, что новая власть не собирается снижать тарифы на жилищно-коммунальные услуги, а значит, бороться с коррупцией при поставках газа в Украину. И готова схему "Дюссельдорф+", использовавшуюся преступной властью Порошенко, заменить на другую - "ДюЗЕльдорф+" - и использовать уже в своих интересах.

В пользу этого говорят заявления Андрея Геруса, который предложил председателю Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктору Медведчуку и сооснователю партии Юрию Бойко организовать компанию, купить газ у "Газпрома", транспортировать его в Украину. Очевидно, что новая власть может работать только по "схемам", зарабатывая для "себя, любимых", а не действуя в интересах людей. "Оппозиционная платформа - За жизнь" подчеркивает, что переговоры в Санкт-Петербурге о снижении цены на газ для населения проводились в интересах граждан Украины, а не ради коррупционных схем, вчера - имени Порошенко, а сегодня - Зеленского.

Представители нашей партии, в отличие от команды Зеленского, не рассматривают организацию бесперебойных поставок газа в Украину как источник получения прибыли. Мы подчеркиваем, что заключение договора о прямых поставках газа с РФ и снижение цены для украинских граждан - первоочередная задача власти.