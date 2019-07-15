Юрія Луценка сьогодні допитали у Національному бюро рослідувань України. Справу відкрито, у зв'язку з його рішенням про передачу кримінального провадження щодо учасника Євромайдану Івана Бубенчика іншому складу прокурорів.

Зайшов генеральний прокурор до будівлі через чорний хід, аби уникнути зустрічі із адвокатами родичів правоохоронців, вбитих під час Революції Гідності. Сам Юрій Луценко запевняє, його рішення про передачу справи законне.

"Цей допит сьогодні відбувся, у якості свідка я розказав про те, що головним завданням діяльності на виконання статті другої про об'єктивні і неупереджене ведення слідства. Друге завдання, яке з цього витікає- забезпечити об'єктивне ведення слідства. В разі необ'єктивного ведення слідства за ст. КПК 2 - Генпрокурор України має беззаперечне право змінити групу прокурорів, чим я і скористався у даному випадку", - говорить Юрій Луценко, генеральний прокурор України.