Нацполиция продолжает расследование противоправных действий кандидата в депутаты Рады Рафальской [ Редактировать ]
Главное следственное управление Национальной полиции продолжает расследование уголовного производства по факту противоправных действий кандидата в народные депутаты, бывшего главы Совета адвокатов Киева Инны Рафальской.
Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос Українських Новин.
"Сообщаем, что Главным следственным управлением Национальной полиции Украины осуществляется досудебное расследование по факту совершения противоправных действий во время регистрации и деятельности Квалификацийно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киева. По результатам досудебного расследования будет принято решение в соответствии с уголовным процессуальным законодательством", - говорится в ответе.
Вместе с тем, Нацполиция отметила, что другая запрашиваемая информация о деле содержит сведения, разглашение которых может негативно повлиять на ход расследования.
"Одновременно информируем, что в соответствии с ч. 1 ст. 222 (недопустимость разглашения сведений досудебного расследования) Уголовного процессуального кодекса установлено, что сведения досудебного расследования можно разглашать только с письменного разрешения следователя или прокурора и в том объеме, в котором они признают возможным", - отмечает Нацполиция.
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