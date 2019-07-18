Главное следственное управление Национальной полиции продолжает расследование уголовного производства по факту противоправных действий кандидата в народные депутаты, бывшего главы Совета адвокатов Киева Инны Рафальской.

Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос Українських Новин.

"Сообщаем, что Главным следственным управлением Национальной полиции Украины осуществляется досудебное расследование по факту совершения противоправных действий во время регистрации и деятельности Квалификацийно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киева. По результатам досудебного расследования будет принято решение в соответствии с уголовным процессуальным законодательством", - говорится в ответе.

Вместе с тем, Нацполиция отметила, что другая запрашиваемая информация о деле содержит сведения, разглашение которых может негативно повлиять на ход расследования.

"Одновременно информируем, что в соответствии с ч. 1 ст. 222 (недопустимость разглашения сведений досудебного расследования) Уголовного процессуального кодекса установлено, что сведения досудебного расследования можно разглашать только с письменного разрешения следователя или прокурора и в том объеме, в котором они признают возможным", - отмечает Нацполиция.