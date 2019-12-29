Ну і власне, хто з українців повернувся додому, кого видала Україна та чи всі полонені зі списку були готові повертатися в ОРДЛО і Київ? Про все це далі розкаже Олена Зоріна.

Обмін у два етапи. Все починається близько 11ранку. Спочатку на українській території з самопроголошеною ЛНР. 25 наших на 63 їхніх. І згодом, після обіду, на території окупованої Горлівки, в районі пункту пропуску "Майорськ". Карети швидкої, намети тамтешніх рятувальників, представники ОБСЄ. Українських журналістів далі шлагбауму "Майорська" не пустили. Одна з бранців, яка повертається в Україну приїхала у кофті з написом "Моя держава - Україна", зробленим власноруч.

Україна видала кілька відомих персон.

Про це свідчать фотознімки з обміну. Зокрема, 85-річного вченого Мехті Логунова, він поїхав до Луганська. У Донецьк поїхала спортсменка Дар’я Мастикашева.

Віддав Київ і п’ятьох беркутівців, яких обвинувачують у розстрілі активістів Євромайдану. Зокрема, Олега Янішевського, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Сергія Зінченка і Сергія Тамтура. Їх напередодні вивезли з Лук’янівського СІЗО столиці. А ще бразильця Рафаеля Лусваргі, який воював на боці ДНР і був засуджений в Україні до 12 років тюрми. Кого звільнили самопроголошені республіки? Під вечір офіс президента опублікував усі 76 прізвищ. Серед них - 12 військових, дехто з них досить тривалий час перебував у полоні. Решта цивільні.

На волі, зокрема, і журналіст Станіслав Асєєв. Він 2 роки провів у донецькій в’язниці.

"Така сторінка мого життя, яка назавжди залишиться з біллю у серці".

Під час обміну булі й ті, хто відмовився. 14 осіб відмовилися йти на обмін з боку Києва. Ось один із таких. Чоловік представитися відмовився, але пояснив, чому вирішив залишитися в Україні.

"Здесь семьи, здесь все. Там ничего".

І четверо вирішили залишитися на окупованій території. Це, зокрема, дві жінки, Ольга Терлецька і Марина Волкова.

"Договорились о 80, но к сожалению, 4 человека остались из-за семей там. Они освобождены, но остались там, на месте", - говорить Сергій Сивохо, радник секретаря РНБО.

Першочергово домовлялися обміняти всіх на всіх. Узгодити процес мала тристороння контактна група на засіданні 18 грудня. Однак, згоди знайти не вдалося, перемовини зірвали представники ЛНР. Зрештою деталі узгоджували під час додаткової відеоконференції. Напруженим був і тиждень напередодні обміну. На фронті він супроводжувався кількаразовими порушеннями режиму тиші з боку бойовиків. А в Києві у суді змінювали запобіжний захід для екс-беркутівців із тримання під вартою на особисті зобов’язання. Чим викликали хвилю невдоволення активістів. Аби завадити вивезенню арештантів на обмін під Лук’янівським СІЗО навіть зібралася акція протесту.