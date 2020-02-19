"Когда мы увидели так называемую программу действий правительства с лозунгами в стиле "догоним и перегоним", где обещают за 5 лет миллионы рабочих мест, 50 млрд долларов инвестиций, 40% роста уровня ВВП, и сравнили с тем, что они делают сейчас, то стало понятно, что правительство посмотрело в потолок - и написало отчет", - так Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко прокомментировал журналистам обнародованный Кабмином отчет правительства.

Оппозиционный политик отметил, что все, на что способно нынешнее правительство, - это сделать яркую презентацию.

"Грантоеды могут сделать яркую презентацию, но это не имеет ничего общего с реальным сектором экономики, с предприятиями, их поддержкой, с созданием новых рабочих мест. На эти полкило макулатуры промышленность упомянули дважды. То есть, о промышленности вообще не было речи. Им совершенно непонятно, что делать с экономикой, более того, они не знают, как это делать. Толку с них не будет", - сказал Юрий Бойко.

Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" подчеркнул, что позиция фракции не изменилась.

"Мы считаем, что правительство, которое обмануло людей, провалило работу (падение промышленного производства длится 7 месяцев подряд, тарифы на коммунальные услуги выросли, свернули финансирование социальных программ, заморожено финансирование программ регионального развития, распродаются порты и стратегические предприятия, в концессию собираются сдавать больницы и вузы, государственный долг превысил 84 млрд долл., - ред.) и загоняет страну в экономическую пропасть, должно уйти в отставку", - подчеркнул Юрий Бойко.