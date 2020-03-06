Незаконний гранітний кар'єр викрили на Миколаївщині. На місце виїхали правоохоронці та представники обладміністрації. Корисні копалини в селі МигІя у промислових масштабах видобували і раніше. Але торік у вересні ліцензія скінчилася. Однак підприємство продовжило свою роботу. І надалі продавало щебінь по всій країні.

На час приїзду робочої групи в кар'єрі були працівники та 20 одиниць техніки. Наразі місце незаконного видобутку - під охороною.

"Слідчі за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 240 "Незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення" та проводиться розслідування. Санкція даної статті передбачає покарання від штрафу до позбавлення волі до 3 років", - говорить В'ячеслав Уштван, заступник начальника управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області.