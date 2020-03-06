Новообраний глава Кабміну вперше виступав у парламенті [ Редактировать ]
Сьогодні новообраний глава Кабміну вперше виступав на традиційній урядовій годині у парламенті. Денис Шмигаль говорив про плани Кабінету міністрів, зокрема, про просування реформи з децентралізації. Коли дійшла черга власне до запитань, депутати насамперед хотіли з'ясувати позицію прем'єра щодо поставок води до анексованого Росією Криму. Глава уряду зазначив, що не йдеться про військові об'єкти на півострові. А для потреб українців-кримчан він готовий постачати воду хоч цистернами.
"Дякую за запитання , я повторюю я повністю підтримую вас в тому, що ви сказали про постачання води для технологічних та військових потреб окупованого Криму - ми не будемо цього робити", - говорить Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України.
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