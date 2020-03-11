До конца 2020 года В2В jewelry откроет ювелирные салоны в каждом райцентре - Гонта [ Редактировать ]
В В2В jewelry утверждают, что концепция компании меняет общественное сознание и такую модель возврата кэшбека может применить любая ювелирная компания. Об этом заявил руководитель и основатель компании Николай Гонта в интервью "Газете по-украински", передает РБК-Украина.
"Мы перевернули свое сознание и приняли позицию, что клиента - потребителя, покупателя - нужно уважать и поощрять. Разработали план поддержки. Аббревиатура В2В - это "бизнес для бизнеса". Ювелирная продукция, будем откровенны, не является продуктом жизненной необходимости и соответственно имеет невысокий уровень спроса. Этот фактор влияет на ценообразование ювелирных изделий. Такую модель, как у нас, могла использовать любая другая ювелирная компания. Это реальный механизм без ущерба для бизнеса", - говорит Гонта.
По его словам, в компании была разработана специальная система начислений и выплат, которая зависит от приобретенного изделия или подарочного сертификата на покупку ювелирных изделий.
"Например, вы покупаете кольцо из золота 585-й пробы или серебряный браслет 925-й пробы. А в течение года получаете возврат затраченных средств, да еще и с плюсом. Чем больше сумма покупки, тем выше этот плюс. Еженедельная доходность - от 2 до 3,5%. На бирке наших ювелирных изделий - две суммы. Первая - это цена, а вторая - сумма бонусов, которые в течение года будет начислен на банковскую карту. Если покупаете сертификат, то в течение года, получаете бонусы на банковскую карточку - 52 платежи. А через год отовариваете сертификат в сети наших ювелирных магазинов. В общем, это можно сделать в любой момент, но после этого перестают накапливаться бонусы. Это не акции и не облигации. Подарочный сертификат вы можете обменять на понравившееся изделие", - добавляет Гонта.
Бизнесмен отмечает, что компания таким образом не нарушает закон, а просто отходит от классической модели ювелирного рынка - "ценообразование и взаимодействия с покупателями".
"2019-го мы открылись в каждом областном центре Украины, а в 2020-го планируем магазины и в каждом райцентре", - резюмирует владелец компании.
по теме
Для введения пошлин на дизтопливо нет оснований: "Укрметаллургпром" просит Минэкономики отказаться от ограничений
Производство дизельного топлива Кременчугским НПЗ, на долю которого приходится 89% общего объема производства дизтоплива в Украине, с 2015 по 2019 год выросло на 40%
"Проминвестбанк" - давно не банк, а мешок с проблемными долгами. Он стоит минус, даже не ноль - Охрименко
Реальная стоимость "Проминвестбанка" на сегодняшний день не 10 млн долларов, а минус пару десятков миллионов
Курс валют на 11 марта
На среду, 11 марта 2020 года, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс валют
Юлія Світлична відвідала Панютинський вагоноремонтний завод та закликала підтримати харківських вагонобудівників
Для Харківщини, промисловість - важлива галузь, бо на заводах працює кожен третій мешканець регіону
Цены на золото достигли нового рекорда
Во вторник, 10 марта, цены на золото подскочили