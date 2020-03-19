Понад півтора мільярда учнів по всьому світу нині позбавлені можливості навчатися у звичний спосіб через коронавірус. І турбота про дітей дуже часто лягає на плечі дідусів і бабусь. Та чи не наражає це на небезпеку літніх людей? Аліса Орлова з'ясовувала.

Закрити школи та відправити учнів на карантин один із перших заходів, що їх вживає влада більшості країн в умовах пандемії. Не виняток і Сполучені Штати. Сотні тисяч дітей залишаються вдома. Батьки, яким, як і раніше доводиться ходити в офіс, звертаються по допомогу до старшого покоління. Дорослі діти Марії Равело, як і багато інших, не можуть залишити роботу. Тому під опікою 68-річної жінки щодня перебувають четверо онуків. Утім - чи доцільно це, враховуючи той факт, що літні люди - найбільш вразливі для COVID-19? Натомість діти часто або нездужають у легкій формі, або лише є переносниками вірусу. Марію Равело ця обставина теж турбує.

Марія Равело, 68-річна бабуся чотирьох онуків:

Так, я боюся, тому що вірус дуже небезпечний для людей мого віку, а діти можуть його переносити. Але треба бути обережним і молитися Богу, щоб допоміг пережити все це.

Інші пенсіонери опинилися у подібній ситуації. 66-річна Раїса Фернандес вивела свого п'ятирічного внука Стюарта на прогулянку, щоб подихати свіжим повітрям. Зараз подвір'я єдине місце, куди вона може відвести дитину.

Раїса Фернандез, пенсіонерка

Звісно, скасування уроків вплинуло на мене. Тому що, по-перше, моя робота полягає в тому, щоб відводити дітей до школи, а потім - забирати їх звідти. Плюс у мене є онук, який не ходить до школи. Тепер увесь свій час проводжу з ним.

Батьки розуміють - залишати дітей з бабусями та дідусями ризиковано. Але більшість просто не бачить іншого виходу. Адже на няню потрібні чималі гроші. Не ходити на роботу також не вихід. Щоправда, своїм медичним працівникам - держава допомагає. З огляду на великі навантаження - при лікарнях організували безкоштовні центри, де про дітей подбають вихователі, поки батьки рятують життя.

Александра Діаз, лікар:

Я дуже переживала, бо не маю тут родичів. Лише чоловік та дитина. Він працює майже цілодобово і я так само. Адже ми медики, люди нас потребують зараз, як ніколи.

У деяких країнах повністю закрили всі школи та університети, в інших - рішення про призупинення занять приймають регіонально. За даними Юнеско, станом на сьогодні понад півтора мільярда учнів - позбавлені можливості навчатися у звичний спосіб.