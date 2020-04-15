Наталія Королевська разом із "Жінками за Мир" передала медичні засоби та продуктові набори жителям Донбасу [ Редактировать ]
Медичні засоби та їжу продовжують також надсилати на лінію зіткнення та в "сіру зону". Більше знає Юлія Жешко.
Там, де щодня вибухають снаряди теж триває боротьба з епідемією. Це лінія зіткнення у Луганської області. З початком карантину, дістатися сюди ще складніше ніж зазвичай. Але сьогодні вдалося привезти людям допомогу.
Наталія Королевська, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя":
Это самый большой район в Украине. Попаснянский район граничит с линией разграничения. И большая часть находится в зоне боевых действий. Мы создали Луганский координационный обл. штаб, куда вошли представители общественности, ОПЗЖ и местные депутаты присоединились к борьбе с коронавирусом. Сегодня, на Луганщину благодаря фонду Оксаны Марченко и Виктора Медведчука - сгружено 2000 пасхальных продуктовых набором, которые получат одинокие люди, центры, ФАПы, люди с инвалидностью, одинокие пенсионеры, соцработники, которые работают также и на передовой.
Разом з представниками регіонального штабу боротьби з коронавірусом і активістками Національної платформи "Жінки за Мир"- нардеп передала гуманітарну допомогу до місцевих амбулаторій.
Тетяна, соціальний працівник:
Зараз на нашому обслуговуванні 1300 осіб похилого віку та інвалідів. Ми надаємо послуги на дому. Працівники допомагають у придбанні ліків, продуктів. А зараз, у період карантину їх не залишили і продовжуємо працювати. Дуже вдячні за ці пакунки, вони будуть роздані нашим підопічним. Продуктові набори, маски на антисептики.
Пандемія - не привід забувати про свої обіцянки, наголошують в "Опозиційній платформі - За життя". І обіцяють надалі допомагати людям та нагадувати владі про необхідність фінансової підтримки усіх без виключення громадян.
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