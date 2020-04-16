У Польщі скасують вибори президента через епідемію коронавірусу [ Редактировать ]
У Польщі хочуть скасувати вибори президента через епідемію коронавірусу. Відповідний законопроєкт подали депутати керівної партії "Право і справедливість" та їхні союзники з політсили "Порозуміння".
Волевиявлення за нового главу держави мало відбутися 10 травня, але парламентарі наполягають, що в країні необхідно зберегти стабільність. Тому пропонують продовжити термін повноважень чинного президента з п'яти до семи років. Нині країну очолює Анджей Дуда. Наприкінці березня у Польщі відбулися довибори до парламенту. Попри додаткові заходи безпеки, кілька членів виборчої комісії відмовилися працювати
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