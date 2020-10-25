Місцеві вибори в Україні: кількість порушень зростає [ Редактировать ]
Місцеві вибори в України тривають. Дільниці відкрилися з 8 ранку і працюватимуть до 20:00. Більшість виборців отримає по чотири бюлетені: для обрання глави населеного пункту, депутатів місцевої ради, а також представників до районної та обласної рад.
У Києві виборцям видадуть по два бюлетені: зі списком кандидатів на посаду мера та кандидатів у депутати Київської міської ради. На виході з виборчих дільниць проводять опитування, ініційоване президентом.На території анексованого Криму, а також в окупованих районах Донецької та Луганської областей вибори не проводяться.
За інформацію МВС станом на 15:00 поліція зафіксувала понад 2400 порушень виборчого процесу. Найбільше на Київщини та Дніпропетровщині. Вони переважно стосуються псування бюлетенів, незаконної агітації, порушень таємниці голосування. Правоохоронці склали 63 адмінпротоколи та відкрили 28 кримінальних проваджень.
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