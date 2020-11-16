Чоловіка 11 листопада викрали та на смерть забили невідомі у Мінську

Понад тисячу демонстрантів схопили в Білорусі під час чергових протестів. Із них - 23 працівники ЗМІ. Ще до початку акції силовики почали затримувати мітингарів і застосовувати світлошумові гранати.

Людей розганяли кийками і забирали у автозаки. Цієї неділі білоруси виходили на марші, щоб вшанувати пам'ять про загиблого активіста Романа Бондаренка.

Чоловіка 11 листопада викрали та на смерть забили невідомі у Мінську.