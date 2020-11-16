У Білорусі силовики затримали більше тисячі демонстрантів [ Редактировать ]
Понад тисячу демонстрантів схопили в Білорусі під час чергових протестів. Із них - 23 працівники ЗМІ. Ще до початку акції силовики почали затримувати мітингарів і застосовувати світлошумові гранати.
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