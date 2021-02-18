У США лютує арктичний циклон [ Редактировать ]
У США і далі лютує арктичний циклон. Найбільше від негоди потерпають у чотирьох штатах - Техасі, Міссісіпі, Вірджинії та Північній Кароліні.
Зокрема, в Техасі вже третій день поспіль без електрики залишаються понад двох з половиною мільйони домогосподарств. За час негоди вже загинули понад два десятки людей. там завалені снігом автошляхи.
Сотні компаній були змушені припинити роботу. Експерти оцінили збитки від арктичного циклону у майже три з половиною мільярди доларів.
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