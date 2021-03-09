На "Свободе слова" рассказали, кто мешает Чернышову очистить строительную отрасль от коррупции [ Редактировать ]
Саакашвили назвал Лену Космос (Костенко) одной из ключевых фигуранток скандала вокруг ГАСИ, указав на ее беспрецедентные аппетиты и поборы.
Строительная мафия ГАСИ и других органов в строительной отрасли сопротивляется антикоррупционным реформам, которые проводит министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов. Об этом и других случаях коррупции в различных сферах рассказал председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили на "Свободе Слова Савика Шустера" на телеканале "ТРК Украина". Министр подтвердил слова Саакашвили в своем посте в фейсбук и сообщил о своих намерениях продолжить борьбу с коррупцией в сфере строительства.
По словам Саакашвили, важную роль в коррупционной пирамиде ГАСИ играл заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов со своим помощником.
"По строительству… Президент Зеленский попросил меня им заняться. Я пришел к первому замглавы администрации Трофимову, он этим занимался, и он говорит: все прекрасно, потрясающе! Оказывается, он главный смотрящий. Оказывается, то, что выгодно украинцам, не выгодно Трофимову. И помощник у него был жулик. Слава Богу, президент Зеленский его выгнал", - отметил он.
Михаил Саакашвили добавил, что сопротивление антикоррупционным инициативам Алексея Чернышова начали оказывать с помощью митингов с явно заказным характером.
"Как только министр начинает делать какие-то правильные шаги, система тут же оказывает сопротивление, - отметил Саакашвили. Так, Алексей Чернышов реально начал работать над этой темой, и мы почти дошли. И что происходит? Проплаченный митинг у дверей в министерство, включилось десять разных ведомств, чтобы это разбить, моментально", - пояснил он.
Также Саакашвили назвал Лену Космос (Костенко) одной из ключевых фигуранток скандала вокруг ГАСИ, указав на ее беспрецедентные аппетиты и поборы.
При этом сама Костенко и ее покровители не могут смириться с отстранением от кормушки ГАСИ, прикладывая значительные усилия чтобы восстановиться в должности.
Напомним, реформа ГАСИ является одной из важных для президента Зеленского. Старт реформы был дан в марте прошлого года. Министр Чернышов и профильное Министерство развития громад и Территорий в настоящее время реализуют комплекс мер по изменению ранее принятого формата реформы, разработанного предыдущей командой Минрегиона и который доказал свою несостоятельность. В недавнем интервью для LB Чернышов рассказал о том, как будет работать система согласований в сфере строительства после завершения всех процедур и реформирования кадрового состава.
по теме
Во вторник, 9 марта, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление
Говорили про роботу штабів у Єревані та Києві, про будівництво та реставрацію церков в Україні, а ще - про ситуацію у Вірменії
В пятницу, 26 февраля, президент Украины Владимир Зеленский созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны
В пятницу, 26 февраля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ относительно отдельных мероприятий, направленных на деоккупацию и реинтеграцию Крымского полуострова
Посол Украины в США Оксана Маркарова прокомментировала свое назначение