Саакашвили назвал Лену Космос (Костенко) одной из ключевых фигуранток скандала вокруг ГАСИ, указав на ее беспрецедентные аппетиты и поборы.

Строительная мафия ГАСИ и других органов в строительной отрасли сопротивляется антикоррупционным реформам, которые проводит министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов. Об этом и других случаях коррупции в различных сферах рассказал председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили на "Свободе Слова Савика Шустера" на телеканале "ТРК Украина". Министр подтвердил слова Саакашвили в своем посте в фейсбук и сообщил о своих намерениях продолжить борьбу с коррупцией в сфере строительства.

По словам Саакашвили, важную роль в коррупционной пирамиде ГАСИ играл заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов со своим помощником.

"По строительству… Президент Зеленский попросил меня им заняться. Я пришел к первому замглавы администрации Трофимову, он этим занимался, и он говорит: все прекрасно, потрясающе! Оказывается, он главный смотрящий. Оказывается, то, что выгодно украинцам, не выгодно Трофимову. И помощник у него был жулик. Слава Богу, президент Зеленский его выгнал", - отметил он.

Михаил Саакашвили добавил, что сопротивление антикоррупционным инициативам Алексея Чернышова начали оказывать с помощью митингов с явно заказным характером.

"Как только министр начинает делать какие-то правильные шаги, система тут же оказывает сопротивление, - отметил Саакашвили. Так, Алексей Чернышов реально начал работать над этой темой, и мы почти дошли. И что происходит? Проплаченный митинг у дверей в министерство, включилось десять разных ведомств, чтобы это разбить, моментально", - пояснил он.

Также Саакашвили назвал Лену Космос (Костенко) одной из ключевых фигуранток скандала вокруг ГАСИ, указав на ее беспрецедентные аппетиты и поборы.



При этом сама Костенко и ее покровители не могут смириться с отстранением от кормушки ГАСИ, прикладывая значительные усилия чтобы восстановиться в должности.



Напомним, реформа ГАСИ является одной из важных для президента Зеленского. Старт реформы был дан в марте прошлого года. Министр Чернышов и профильное Министерство развития громад и Территорий в настоящее время реализуют комплекс мер по изменению ранее принятого формата реформы, разработанного предыдущей командой Минрегиона и который доказал свою несостоятельность. В недавнем интервью для LB Чернышов рассказал о том, как будет работать система согласований в сфере строительства после завершения всех процедур и реформирования кадрового состава.